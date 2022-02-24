內地金融監管新政不斷，讓百姓直呼凌亂。央行在去年10月和今年1月陸續發布新政，將叫停個人收款碼，而單次存取款5萬元人民幣都必須登記資金來源及具體用途。兩項新政本都原定在3月開始施行，但面對沸騰洶湧的反對之聲，人民銀行最終也俯從民意，在即將生效前夕緊急叫停了兩項政策。

北京近些年將金融防風險與扶貧、治理空氣污染並列為三大戰役，持續加碼金融管控政策。本要實施的兩項新政都標榜是為了加強反洗錢，維護用戶權益，但顯而易見，這將對老百姓的工作生活帶來嚴重的不便。例如，叫停個人收款碼，數以億計的中小商家、攤販，不得不改用現金或者商用收款碼，抬高經營成本，令本就不景氣的經濟雪上加霜。人行能夠從善如流，總算是好事。

這些年，類似的朝令夕改甚至夕令夕改屢見不鮮。公安部出台「黃燈罰分」制度，由於不具備實操性，施行僅5天便叫停。中國證監會出台熔斷機制，結果反而造成罕見的股災而不得不自行熔斷，證監會主席肖鋼的仕途也因之戛然而止。還有2020年的地攤經濟，剛剛升騰煙火之氣，便被冷水澆滅。

更多的發生在房地產行業。高層「房住不炒」打壓地產，令地方政府收入銳減，因而不少城市想方設法以變通之法取消限購，但往往剛出台就被上級機構勒令糾正，最短命的鬆綁令僅存活了幾個小時。

朝令夕改，缺乏足夠的調查研究，脫離了實際，無疑破壞了政策法律的嚴肅性、權威性以及政府的公信力。蓋因「密室決策」依舊是慣性思維，很多與百姓息息相關的新政出台之前，沒有充分的聽取民意，事前拍腦袋決策，肆意出台，讓公眾無所適從，在引發民意反彈後又手忙腳亂，倉皇而退。

更值得注意的是，隨着各領域都強調安全維穩，各種監管掌控的趨勢就是不斷收緊，以束手縛腳為能事，寧枉勿縱，稍有風吹草動，動輒就是全面叫停。正是這種僵化維穩模式，導致許多奇葩政策接二連三，而不管百姓方便與否，為治理城市擁堵就限制車牌，為穩定房價就限價限購。

為甚麼朝令夕改會如此多發呢？歸根究柢是權力的任性。政府部門在制訂政策法規時夾帶私貨，一禁了之，只為自己方便，而扼殺了很多正常的剛性需求。且政策的出台和取消，又經常是突然襲擊，民眾不堪其苦。朝令夕改，說變就變，最終只能淪為瞎折騰，卻鮮有官員為朝令夕改埋單。事前拍腦袋決策，出事拍屁股走人，也沒有嚴謹的追責，一句「好心辦錯事」就搪塞敷衍。姑息縱容，等於變相鼓勵，老百姓只好自認倒楣。

民生多艱，政貴有恒。權力不能信馬游韁，更不能肆意狂奔，不能藉口維護公眾權益，實際上卻損傷了用戶利益，尤其是關乎升斗小民的政策，更應慎之又慎，怎能拿老百姓當小白鼠。