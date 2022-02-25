世界視線：重啟核武觸虎鬚　普京閃擊烏克蘭

俄羅斯總統普京周二下令俄軍進入烏克蘭兩個親俄共和國執行「維和任務」後並沒有停下來，俄軍隨即對烏克蘭全境的軍事目標實施了打擊。普京於本港時間昨日上午就對烏克蘭的軍事行動發表講話，明確表示行動目標是解除烏國的「軍事化和納粹化」。

普京上周還在法國總統馬克龍穿針引線下，同意與美國總統拜登對話，但局勢進入周末急轉直下，或與慕尼黑安全會議有關。在這次會議上，烏國總統澤連斯基不僅當着美國副總統賀錦麗的面質問西方何時釐定烏國加入北約的時間表，更威脅烏國可能修改無核地位。澤連斯基說，如果西方無法為烏克蘭提供安全保障，烏國將有權認為當年棄核的《布達佩斯安全保障備忘錄》無效。

在蘇聯時期，烏克蘭作為加盟國，掌握蘇軍的龐大核武庫及核技術。在上世紀90年代蘇聯崩潰後，烏克蘭在俄、美、英等國提供安全保障下，簽署備忘錄放棄核武。澤氏的發言顯然引起普京警惕，因為前者已提出一個條件，就是如不能加入北約，就恢復核武國地位。

普京在周四的發言中特別指出，俄羅斯與烏克蘭民族主義勢力之間的衝突已無可避免。他說：「這只是時間問題，他們在做準備，等待時機，現在還企圖掌握核武。我們不會允許他們這麼做。」從昨日的軍事行動可見，俄軍集中於達成精確的打擊目標，首先通過巡航導彈打擊，摧毀烏軍的指揮中樞、防空網絡、軍事設施等，在短時間內癱瘓了烏國的海、空軍。俄國陸軍則從白羅斯、烏東突破烏國國境。相信在下一階段俄軍會完成至少3項任務。

一是從黑海一側鞏固俄方的控制，以確保克里米亞半島的安全；二是在烏國境內搜索烏國的秘密軍事設施，尤其是與核技術有關的蛛絲馬迹，以便斬草除根；最後是鎖定普京所指的民族主義納粹分子，徹底清洗烏國政府、軍隊和社會組織中的反俄力量。但普京必須正視的是，烏國反俄力量早已在烏東與親俄民兵及俄羅斯僱傭兵展開正面對抗，有豐富的戰鬥經驗，並得到美國的軍火援助和訓練。俄羅斯可能泥足深陷，歐洲亦可能陷入長久的戰亂。