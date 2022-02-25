產評：疫變戰雲接連來　香港經濟有排哀

古有春雨貴如油，如今春雨惹人愁！香港第5波疫情愈演愈烈，廢官做事慢幾拍，檢測與隔離治療依然滯後，病毒不斷擴散，變相要香港關門三分一個年頭，百業清零，人財兩失，怎不叫人愁？外部方面，內地經濟正在吹淡風，冷不防俄烏真的開戰，西方嚴厲制裁陸續有來，變相啟動全球進入「世界經濟大戰」模式，勢必激化通脹，環球金融持續大幅動盪，國際供應鏈與經貿活動大混亂，正逐步走向大蕭條。香港經濟身處崩潰邊緣，一旦樓價大冧，只怕今次翻身無望！

眼前香港的處境，可謂回歸以來最糟糕。2018年中美開打貿易戰以來，香港承擔着從未有過的地緣政治風險；2019年黑暴禍港，本土經濟元氣大傷，人心散亂；2020年初新冠肺炎疫情爆發，持續至今已是第5波，也是最嚴峻的一波，苦不見盡頭。

奈何外部形勢更日趨嚴峻。內地經濟增長放緩的同時，美國通脹升至近40年新高，3月聯儲局啟動加息周期已無懸念，意味利息成本趨升。防疫政策下企業與個人的收入已被「暴力」切斷，一旦聯儲局要猛烈加息，港元聯匯制度下港息遲早要跟升，變相就成為企業與個人的「催命符」。

屋漏兼逢連夜雨，俄烏動武，令香港經濟驟然間承受三方面衝擊。首先，國際地緣政治風險急升溫，資金亂竄，金股匯、商品市場動盪，香港金融必當災。其次是，西方對俄國作出制裁，影響全球供應鏈，尤其是烏克蘭是歐洲「糧倉」和天然氣運輸管道樞紐，失此後援足讓歐洲經濟快速陷入衰退，而美國的通脹亦會來得更猛烈。歐美經濟齊響警，作為國際金融中心的香港，不可能無損傷，資金「乾塘」，連帶出口貿易都會受到影響。此外，國際供應鏈持續緊張，物價上升，將激化香港的進口通脹，市民企業收入減少卻要捱貴貨，民生經濟無寧日。

難怪近兩年，內地一直強調要理順「內循環」，看來也是早料到世界強國博弈下，全球化、國際經貿趨萎縮，取而代之是地區性的經貿連繫，配合新經濟發展和加大開放金融市場，實現「雙循環」大戰略。也許，未來香港也得放下「國際都會」的身段，積極融入粵港澳大灣區、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等地區性經貿發展。

惟要依從這個方向，須建基於香港內部穩定。股市受外圍影響較大，難以控制，可樓市既是相對可控，又是十分重要的穩定元素，畢竟物業是香港人的主要資產，穩得住樓價，香港經濟衰極有個譜。偏偏近次政府公布的財政預算案，當局尚未肯為樓市「撤辣」，業主與租客攬炒，一旦金融市場進一步迅速惡化，加大走資壓力和港元匯率波動，錯過為樓市補底的機會，樓價拾級而下並引發連鎖反應，足以讓港經濟打入十八層地獄，那地區性經貿發展又能從何說起？

也許，鳥獸散，燦爛歸於平淡，特區之位終消失，甚或併入深圳，恐怕是香港的宿命！