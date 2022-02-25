功夫茶：光污染嚴重超標　投訴升證約章廢

香港夜景迷人，從太平山頂俯瞰，萬家燈火，商廈高樓霓虹燈閃爍耀眼，大型電子屏幕亮麗璀璨，「東方之珠」果然並非浪得虛名，之不過，若然靠近民居就造成光污染，長期受到刺眼嘅照射，則會損害人嘅視網膜細胞、干擾生理時鐘、影響睡眠質素，阿哥，嚴重嘅更可致心血管病和癌症添！

香港曾有過輝煌嘅日子，夜夜笙歌，燈紅酒綠，「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛」，舞照跳、股照炒，昔日鶯歌燕舞、魚翅撈飯嘅日子雖往事如煙，畢竟香港都係一個不夜城，燈箱廣告周圍都見，光污染一向嚴重。

呢，有環保團體尋日公布報告，指喺2018年至2020年間，旺角西洋菜街近家樂坊一帶平均亮度為223勒克斯（lux），高出國際照明委員會現時25 lux標準7.9倍，同時高於路政署嘅道路照明指標80 lux1.8倍；而尖沙咀樂道及漢口道則高出國際標準4倍、路政署指標0.6倍。換言之，即係光污染超標嚴重乃不爭之事實。

環團就話，環境局喺2016年設立《戶外燈光約章》，叫商戶自願「熄燈」，即晚上11時或午夜12時至翌日早上7時關掉對戶外環境有影響嘅廣告燈光。之不過，若然一句「自願」就可以令人「自律」，咁柏楊就寫唔成《醜陋的中國人》呢本風行一時嘅名著啦！環團指過去相關投訴數字不但未有回落，反而升咗一成，質疑約章嘅成效。投訴數字由當年嘅335宗，進一步升至2020年嘅373宗，另外10年來嘅投訴亦升59%。

講真，呢個《戶外燈光約章》話明叫商戶自願熄燈，冇罰則欠監管，一睇就知係無牙老虎！成立咁多年又未見認真檢討成效、考慮立法規管，啲商戶睬你都傻，照舊招牌燈光夜一夜都高高亮，滋擾就近居民無覺好瞓！有論者大早已指出可參考外地，好似南韓對招牌作出嚴格規範，分區分時熄燈，違者最高可罰到你跳舞！而又如多倫多對招牌嘅面積、高度、亮度、與民居距離都有規管，違者就罰款！一句到尾，就係唔可以放任「自律」，否則再多嘅約章都係嘥氣！

呢，有環保團體高級項目主任表示，香港城市密度高，光污染引致嘅污染尤其尖銳，亟須規管及訂定燈光亮度標準，尤其依家LED燈愈趨普及，耗能低卻光線集中及高閃動頻率，大大增加滋擾程度，早應立例管制。商家用戶一個二個扮純情，聽唔明，政策就應加辣！對付光污染不能不下重藥，規管要嚴，違規要重罰，長期受滋擾市民先有望「春眠不覺曉」！捉多兩隻老鼠，庸官先再廢噏帶領香港走向「綠色城市」喇！