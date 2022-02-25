在中央主持下，林鄭一改早前的抗拒，準備在3月做全民檢測，連做3次，以此來找出社區裏所有隱藏的病患者和帶病毒者。這是香港防疫治疫政策的一大改進。與此同時，中小學等在3月、4月提早放暑假，便是有所部署，使全民檢測順利進行。不過，政府還沒有公布屆時怎樣進行檢測，只是說按身份證號碼分區進行。一個月才檢測3次，對比內地經驗，這是十分的效率低下，或許林鄭政府還是拿出諸多理由來阻撓快速強檢。

全民檢測，即使分區執行，若沒有封鎖禁足，雖然找出確診者，卻不易追蹤、隔離，防止擴散。一個月3檢可能便是分區檢測有先後次序，不是所有人一起同時或在兩、三天內檢測，便會造成前檢成功找出確診，但在後檢之前，社區病毒仍可能由未檢者感染已檢者，有遺漏的風險。因此，最佳方法是小區禁足檢測，逐區進行，幾天後才開放禁足的小區，避免交叉感染，又或者每次全民檢測應在兩、三天內同時全檢。不過，即使不這樣，全民檢測也勝於林鄭政府之前的有確診才一、兩幢大廈強檢。

全民檢測安排後，便要提供足夠的隔離、診治醫療設施。林鄭月娥說現時在社區裏等待隔離者超過3萬人，現有隔離設施只有幾千，3月增建，也不足二萬，可是疫情惡化，待隔離人數還會倍增，難道仍要眾多病患者、待隔離者露宿待援嗎？

中央政府建造4間方艙醫院是救急之策，但是仍要中央從內地派遣醫護人員來港，要接管方艙醫院才可以有效補充香港現有醫療體系之不足。而且隔離需求龐大，酒店、體育館、會展、社區會堂可能都要徵用，也要配備龐大的醫護支援。要避免現時隔離的種種問題，需要社會上的私營機構的醫護、退休醫護、制服團體與在紀律部隊和衞生署組織下全面動員，更可以徵用郵輪，讓內地醫護管理，大增醫療與隔離能力。香港社會有具經驗的機構、有民間財力願效勞，林鄭政府不應抗拒、推卻。

3月、4月，或再加上5月，會是香港疫情的高峰期，也是與疫作戰的關鍵時刻。不打好此仗，苟一失敗，疫情便會全面失控。要打好此仗，一是全面動員，內外合作，不能猶豫遲疑；二是打破常規，用緊急措施來應付危機。

現正是中央與香港同心，香港上下一心，給世界顯示我們的能力和承擔。