普京是俄羅斯人，是早年的蘇共黨員，在國家安全委員會工作，這些注定了他是一位強硬的民族主義者、愛國者。俄羅斯歷史悠久，歷經苦難，東征西伐，建立過大帝國，普京的身上凝聚着慓悍的戰鬥到底的俄羅斯精神，他絕對不能容忍蘇聯解體後的俄羅斯受盡美國和西方的欺辱和愚弄。相反，普京看到，有必要重振帝國聲威，還原蘇聯時代的帝國版圖，俄羅斯才能夠真正復興。

事實上，美國和西方並沒有因為肢解了蘇聯，就對俄羅斯罷手，因此，俄羅斯為了保衞自己，必須在大戰略上以攻為守。現在俄羅斯的實力比起美國和歐洲還相差很遠，但國運正在上升，手中掌握震懾和毀滅美國及西方的核武器，打常規戰的軍力不在美歐之下。有了這兩張牌，俄羅斯就可以大有作為，像烏克蘭這樣的「戰略目標」適時擇機拿下頗有把握，何況美國和西方正在衰落，他們之間的利益之爭一點不比和俄羅斯的利益之爭少。他們各懷鬼胎，矛盾重重，俄羅斯正好分化瓦解，利用矛盾解決矛盾。

今次普京一舉拿下烏東，把美國和歐洲逼得打也不是，和也不是，烏克蘭已成棄子。現在，美國和西方已經露了底，普京正在部署乘勝追擊，複製克里米亞那一幕。整個國際博弈中，烏克蘭注定成了要被俄羅斯吃掉的那個，普京又開出了俄烏關係正常化的談判條件，一是承認克里米亞半島和塞瓦斯托波爾市為俄羅斯領土；二是放棄加入北約的計劃；三是就頓巴斯局勢展開談判；四是要求烏克蘭非軍事化。這項條件，就是要烏克蘭自我解除武裝向俄羅斯投降。

普京之所以向烏克蘭提出這個「亡國」要求，就說明了他已下決心最後用武力解決問題，烏克蘭談判不談判、投降不投降都無所謂，結果都一樣。普京今次的用兵，使人想起了毛澤東的「傷其十指不如斷其一指」的打法，在一個局部地區調動一切有利條件，集中優勢兵力幹掉對手。