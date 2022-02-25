都說香港政府富得流油，一點也不誇張。在新冠疫情衝擊之下，本港經濟遭受重創，各行各業苦苦掙扎，基層市民嗷嗷待哺，唯獨港府財政收入似乎沒有受到太大影響。最新一份預算案預料本年度有189億元盈餘，相對於原本預測的1,016億元赤字，相差足足1,205億元，一來證明港府嚴重估錯數，二來反映庫房財源廣進。至於未來5個財政年度，除了22/23年可能出現赤字，其餘皆有盈餘，預料財政儲備將增至10,646億元，相當於本地生產總值28.9%，或16個月的政府開支。

這正是典型的官富民貧。一方面政府庫房滿瀉，即使有新冠疫情，也照樣「肥到着不到襪」；一方面貧窮人口愈來愈多，長者貧窮及在職貧窮問題不斷惡化，疫情之下更有不少人手停口停，境況堪憐。過去港府不斷渲染「結構性財赤」，結果出現的卻是「結構性貧窮」，可謂莫大諷刺。

尤其這幾年遭受反修例黑暴和新冠疫情雙重夾擊，許多行業一直處於冰封狀態，結構性貧窮問題勢必進一步惡化。儘管港府先後推出六輪「防疫抗疫基金」，確實花了不少錢，但相對於亟待援助的各行各業及基層市民，不過是杯水車薪。港府向國泰航空大手筆注資273億元，尚且無法改變該公司的頹態，防疫抗疫基金面對龐大群體，又能解決甚麼問題？須知許多行業已奄奄一息，急需活水打救，而以港府豐厚的家底，加上未來幾年預料都會有盈餘，紓困措施本可以更慷慨、更全面，奈何港產官僚始終改不了守財奴本色，寧願守着金山銀山而無所作為。難怪這份預算案劣評如潮，它確實令人失望。

香港深層次矛盾積重難返，經濟民生問題尾大不掉，歸根究柢就是因為社會財富分配不均。貧富懸殊愈來愈嚴重，堅尼系數幾乎冠絕全球發達經濟體，首先就是體現在官富民貧。在疫情之下，港府照樣財源廣進，高官照樣享受高薪厚祿，公務員照樣端着金飯碗，叫基層市民情何以堪？經濟問題其實就是政治問題，香港社會浮躁不安，市民怨氣沖天，以致亂象不絕，正是「不患貧而患不安」的現實寫照。

說到底，目前首要任務就是盡快控制疫情，為各行各業鬆綁，讓社會經濟恢復正常運作。否則，許多中小企業恐怕撐不了多久，等到港府4月份派發消費券，他們已無福消受。