抗疫如救火，港官口講已進入戰時狀態，但行動卻絲毫不見緊張，部門各自為政，毫無效率。一批自農曆新年已進入竹篙灣隔離的確診者和密切接觸者，直到今日仍未能離營，期間完全沒有衞生署人員為他們進行檢測，致電熱線又無人接聽。這就難怪營內人士情緒崩潰，昨日又有10多人走出戶外抗議。

據營內人士透露，他們早已沒有病徵，行得走得，但當局依然困死他們不讓離開，叫天不應叫地不靈。最不堪的是，目前社區上仍有大量確診患者因為擔心感染家人而有家歸不得，有些劏房戶確診後為免造成大爆發只能瞓街，這些人都十分渴望入住政府的隔離設施。偏偏在當局的混亂管理下，康復者無法離開竹篙灣，染疫者想隔離卻沒有機會，資源錯配，令人慘不忍睹。

這不禁令人疑問，到底港產官僚所謂的戰時狀態是甚麼一回事？既無動員力又無執行力，所有事情皆亂七八糟，連熱線都永遠打不通，這是哪門子的作戰狀態？由此可見，上有政策下有對策，港產官僚根本沒有將國家領導人的重要指示放在心上，繼續陽奉陰違話之你。

誠然，衞生署和醫管局人手嚴重不足，掛一漏萬或許非戰之罪，但第5波疫情已爆發兩個月，中央三令五申無限量支持特區政府，人手不足便應向中央求助，調派內地人員協助抗疫，而不是自己既無能為力又不願中央插手，以政治偏見害人害己。最可笑的是，衞生署熱線無人手接聽，核酸檢測又多到做唔切，以致確診通知嚴重滯後。唯獨對內地運來的連花清瘟膠囊視為寇仇，以未有註冊為由，花費大量人力物力掃蕩。其實中央援港物資之中便有大批連花清瘟中藥，不知衞生署會否不准當局使用？最後會否淪為垃圾倉底貨？