新冠肺炎疫情在香港蔓延，中央指示特區政府，必須以個案「清零」為抗疫目標。港府唯唯諾諾，說會盡力執行，旋即推出一系列措施，其中以全民強制檢疫為最大賣點。然而，待檢疫完畢，我們就能清零嗎？管治班子滿以為可以，筆者卻提出以下的疑問。

第5波疫情猶如烈火燎原，一下子燒遍全港，而病毒最初是由國泰航空公司的機組人員，以及檢疫隔離酒店的住客所傳出來。其中牽涉到多少個一代的病毒傳播者？或許只是幾個，我權當是幾十個吧。也就是說，社會上只要有數十人帶菌，一旦蔓延開來，便難以收拾。

如今政府勒令750萬市民強檢，這個措施的大方向固然是好，但必須想清楚，如何能保證帶菌者不漏網？那怕只遺下數人以至數十人，清零仍是無望。

按目前的強檢政策，有以下三方面的情況，可能會出現漏網之魚：第一，最終不可能750萬人全都乖乖去參加強檢，即使只有一萬人沒去，他們當中有1%是帶菌者，社區便落下100人在播毒，人數已遠多於當日國泰帶菌的機組人員。第二，現時的檢測工具，精確度不是百分之一百，假設全港有10萬個帶菌者，檢測當中又出現0.05%的假陰性個案，社區上就走漏了50人。第三，如果有人在3次強檢過程中都沒染上病毒，偏在完成後才感染到，這樣的人，只要每10萬個之中有一個，全港便有75人，病毒傳播鏈還是斬不斷。

大疫當前，全港市民應該齊心，筆者提出上述幾個檢測漏網的可能性，絕對不是想動搖特區政府清零的決心，但現實終究是現實，既然網子有機會破損，應該如何修補？管治班子便得早為之計。