港官抗疫無能，瘋狂收緊社交距離玩殘市民，引致百業蕭條民怨沸騰，最客觀的效果就是逼人起身走人。根據入境部門數據，上周有2.53萬名香港居民離境，按周激增22%，是香港實施嚴格隔離措施以來最多的一周。可以肯定這種棄城大逃亡的災難陸續有來，皆因政府管治崩壞，港人已無信心無希望，動身前往大灣區，甚至逃到第三世界，相比起不斷重複打蛇餅、食西北風和被人撩鼻，活在永恒的噩夢中，當然是早走早着，安心出走了。

不同的人對管治會有不同的見解，有人同意盧梭主張的「社會契約論」，認為公僕要為保障人民生存和自由而努力，亦有人推崇老子的「治大國若烹小鮮」，但港官當前種種慌死你不走的抗疫政策，則不能抹殺有人將「烹」理解成「用掘頭掃把抨」。你說不是嗎？捨本逐末的走去驗大廈污水，令大批市民被迫企街輪強檢，但大批陽性病人又被擯出醫院門外，這種混亂安排只有這個自命優秀的管治團隊才做得出，過了深圳河便沒此等滋味了，因為內地對抗疫不力官員從不手軟。

港產官僚不斷吹噓抗疫做得如何快狠準，未見大量外資撤離，惟香港已奏起了人財兩失的安魂曲。繼香港美國商會上月表示會員將推遲新投資，日前有金融機構報告預計未來24個月，資金外流規模可能超過1,000億美元，而國際酒店集團文華東方、全球第二大烈酒與紅酒商保樂力加及投資銀行花旗均傳出高管撤港消息。

外資不是公院外的阿公阿婆，盡情忽悠後，在臉書表心痛和抱歉，他們仍會不離不棄。外資牽涉大量就業職位，一旦拔營起寨，到時市民無得撈想從事美容、剪髮嗎？又得等林鄭大發慈悲宣布復業，心死絕望的港人有何方法不逃亡呢？