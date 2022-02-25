政府公布新一份財案，筆者出身創科界，歡迎政府預留約160億元推動本地創科發展，包括成立數字化經濟發展委員會及成立50億元策略性創科基金。疫情下竹篙灣檢疫與病毒追蹤工作凸顯智慧政府的服務短板，是次預留6億元進行電子政府審計，冀政府部門能告別「石器時代」，善用科技服務市民。

政府大手筆派一萬元消費券及推行其他紓緩措施，並推行租金扣稅紓緩中產的經濟壓力，值得肯定。惟面對今日疫情，難免讓人詬病杯水車薪。第5波疫情肆虐下百業蕭條，不停加辣的社交距離措施更令各行各業進退維谷，多個表列處所被禁營業至4月20日。預算案雖提出寬減利得稅、優化百分百擔保企業特惠貸款及延長預先批核還息不還本計劃等，但企業能否支撐到放寬措施的一刻，仍是未知之數。

是次預算案提出透過立法為指定行業商戶提供暫緩追討欠租的安排，對深受疫情打擊的商戶提供歇息空間。有關措施原意雖好，但措施牽連甚廣，落實細節需謹慎。自司長公布建議後，筆者收到多個持份者表達意見，擔心建議會衍生大量連鎖反應，例如會影響一些小業主的現金流；租戶可能會累積租金負擔，日後難以償還；租戶3至6個月後倒閉，銀行繼續收回貸款，業主將血本無歸。政府或可參考新加坡租金援助計劃，向業主提供物業稅回扣，相關金額須全數轉交租戶。

疫下本地經濟正值寒冬，不少打工仔停薪留職，未反映於失業率之中。政府提出的紓緩措施只屬短期支援，市民大多期望自力更生、有尊嚴地工作，望政府早日解決當前疫情挑戰，才能讓經濟早日重回正軌，否則經濟危機只會接踵而來。