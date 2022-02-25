怪事時時有，政界最離奇。香港在第5波疫情海嘯式襲擊下，單日近萬人中招，累計數百人病逝。國家主席習近平在應對複雜國內外局勢和爭取冬奧成功收官的日理萬機中，還要分心關注香港抗疫形勢急轉直下，發出回歸25年來首個「十二道金牌」式「抗疫壓倒一切」的重要指示，並由主管港澳工作的副總理韓正向林鄭轉達，可見是何等緊急和嚴重。可是，作為香港愛國政團第一大黨的創黨主席、前立法會主席曾鈺成，卻公然公開與中央指示唱對台戲，竟然不顧事實地否定國家早已經實踐反覆證明，以及新近北京冬奧取得成功證明，必須嚴格執行「動態清零」的抗疫策略，把確實保障人民生命安全作為第一要務的底線和目標，肆意矮化和模糊化。

曾鈺成公然反對香港推行內地的抗疫經驗和策略，粗疏地搬幾個來自英國朋友電話的說法作例子，以及香港與西方互通的所謂理據和需要，便鼓吹香港要推行一套與內地不同的抗疫模式，與西方接軌，推行與病毒共存抗疫策略，說法既無醫學專業的理論和科學數據支持，也沒實例可證。唯一的賣點是他的深厚政界資歷和與傳統愛國陣營的淵源及關係，從而使他的胡說八道具一定的欺騙性，直接和間接地成為削弱及分化香港貫徹國家主席重要指示的腐蝕劑，破壞港人團結抗疫的離間計，達到美英「新八國聯軍」想做又做不到的政治效果。

世衞前總幹事陳馮富珍、港大深圳醫院院長盧寵茂都堅定支持「動態清零」做法，著名抗疫泰斗鍾南山透過視頻評論香港第5波疫情，並提出3項忠告建議，非常明確指出「不管你有甚麼不同的政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命」、「政策是爭取動態清零」。