財政司司長陳茂波去年預料財政會見紅，豈料結果轉虧為盈，由預料年度赤字為1,016億元，變錄得189億元盈餘。事實上，歷來財政司司長幾乎冇一個會估啱數，一味先嗌定「救命」，呢招好使好用，屆時有盈餘再派「糖」，一般市民就會錯覺財爺都算幾疏爽喎！

其實「派糖」又好，「紓困」又好，庫房啲錢都係市民啲錢，疫情嚴重，民生多艱，派錢紓困，天公地道！呢，有議員擔心喺估錯數情況下，會影響民生政策，促請政府重新考慮開展更多紓解民困嘅措施，老朽十分認同！

預算案嘅重頭戲係斥資664億元向18歲或以上市民派發一萬元電子消費券，首期5,000元沿用去年所登記嘅儲值支付工具，不必重新登記，4月先會收到首期。提一提大家，若使用八達通領取消費券，首期5,000元中會先發放4,000元，於指定時間內使用完後再派1,000元，與原先的設計相同。此外，第二期5,000元先可以改用其他支付工具。

事實上，3月份全民強檢，尋日起落實「疫苗通行證」嘅同時，又進一步收緊社交距離措施，堂食收緊兩人一枱，已被勒令停業嘅17類表列處所繼續關閉，剪個髮都唔畀，美容修甲又No Way。講真，鼓勵消費，帶動經濟，邊有咁易吖！有唔少市民見消費券加碼至一皮嘢，並未感到雀躍，最多感到聊勝於無，好多基層甚至認為咁嘅環境，疫情日日爆到七彩，根本無心消費。而消費券即使到手，又唔可以用嚟交租或找卡數，最實際都係派現金！財爺就話派消費券因利乘便會較快，咁，反正第二期消費券要待年中後，不如改派現金方便市民，若政府真念及民生多艱，應加碼派夠一萬蚊現金，咁財爺「波叔」就真係好波之人喇！