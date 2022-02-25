中央領導人經常強調「以人民為中心」，若人民生活得不到實質改善，不論經濟增長有多快也是徒然。財政司司長陳茂波在剛發表的2022/23年度財政預算案亦提出「以民眾為發展中心」，指香港過去的經濟結構和發展，過分偏重金融服務等少數產業，不少市民分享不到增長成果，繼而產生貧富差距擴大、年輕人缺乏向上流動機會等深層次問題。

故此，預算案強調要豐富特區的產業發展，包括首次將「創科發展」的章節編排在「國際金融中心」之前；進一步投入數以百億元計的資源，在研發、應用及人才培訓等不同層面推動創科；還有成立「數字化經濟發展委員會」、強化香港的知識產權制度等，方向正確，但成功與否仍有待實踐。

預算案亦採納了筆者與業界提出的多項建議，加強推動建造業應用創新科技，包括向「建造業創新及科技基金」注資12億元，以擴大資助範圍和提高資助額上限；預留3,000萬元推動工務工程及業界的應用研發，促進業界採用嶄新建築物料和創新建造技術；透過加大樓面面積豁免和放寬高度限度，鼓勵私人企業採用「組裝合成」（MiC）建築法等。

然而不少業界人士反映，其實最窒礙建造業界以至整個香港的創科發展，正正就是政府的一些制度、程序和處事文化。以採購及招標制度為例，「價低者得」、「綑綁式招標」；過分着重投標者的往績、經驗和資本規模；要求相關建築物料和技術曾在香港或其他地方使用；耗費長時間為新技術做測試、先導，然後才夠膽大規模應用等，均不利創新創意和中小型的初創企業發展。又如政府近年大力推動，甚至規定大型政府工程及顧問項目的投標者使用「建築信息模擬」（BIM）技術，但部分部門、程序和合約條款，仍舊要求業界提交並保存相關的實體文件和圖則，電子化、數字化、無紙化淪為空談。

最近政府再度實施在家工作安排，不少相關公務員獲發手提電腦等硬件，但原來部分電腦及前線公務員根本無法連接到部門伺服器；部分必要的文件和圖則，原來根本未有存入伺服器，令他們難以有效率地在家工作。不少公私營發展項目的審批申請因而拖慢甚至被迫停頓，對本已受疫情影響的建造業界造成進一步打擊。

政府亦深知有關問題，近年陸續為多個部門更新內部和對外服務的電腦系統，但相關工作往往需時3至5年，當中頗多時間是花在擬備標書及審批等前期工作。等到更新完成，系統啟用，相關新技術可能已變成大落後。

預算案預留6億元為整個政府進行一次全面的電子審計，檢視各部門的科技應用進度，推動進一步數碼化和提升公共服務效率，絕對有其必要，但有關審計工作竟又需時3年，令人質疑政府在落實「智慧政府」方面歎慢板，為推動創科發展「拖後腿」。