世界視線：俄軍基輔謀斬首　核災現場尋玄機

俄羅斯對烏克蘭的軍事行動周五進入第二日，俄軍在現階段推動了兩項主要任務，一是搶佔首都基輔城郊的國際機場；二是控制切爾諾貝爾核電站遺址。搶佔機場可防止烏國政要尤其是總統澤連斯基外逃，更可以機場為據點，支援對烏國政要的斬首行動。

澤連斯基發表的視像講話證實烏俄兩軍在國際機場爆發激戰，強調機場仍在烏軍控制之中。他更指，俄軍的特種作戰小組已滲入基輔，準備對烏國政要實施斬首行動，他和家人更分別是一號和二號目標，不過他矢言會和家人留守基輔。澤氏在一個秘室中用手機錄下講話內容，以防俄軍掌握其動向。而英美媒體引述華府情報指，俄軍在空襲結束後，最快周末就可以攻陷基輔。白宮發言人普薩基被記者追問，如果澤連斯基被俘，拜登總統會否派美軍前往烏克蘭營救？普薩基拒絕回答。

事實上，以俄軍的特種作戰能力，即使美軍前往營救，也可能是有去無回。美軍當年攻陷伊拉克，曾在一個地洞內生擒薩達姆，他被拖出地面的照片傳遍全球。如果澤連斯基遭遇同樣命運，不僅會重挫烏國及歐洲反俄勢力的士氣，亦會嚴重削弱美國和北約的威信。

俄軍另一行動亦值得留意，就是搶佔接近白羅斯邊境的切爾諾貝爾核電站遺址。管理遺址的烏方消息人士指，烏俄雙方在此爆發激戰。自從1986年發生核災以來，當地一直被列為無人區，為何卻成為俄軍的首要搶佔目標？而且還遭遇烏軍的重兵把守？

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃就此透露了玄機，她在接受俄媒採訪時說，烏克蘭政府在最近公然表示要重掌核武，導致了俄方策略的根本變化。而在總統普京對烏宣戰時，亦強調絕不容許烏國的民族主義勢力和納粹分子控制核武。

西方媒體指出，普京的言論，是為了侵略烏克蘭羅織罪名。俄軍搶佔核災現場，可能是事先掌握當地核活動的情報而先發制人，也可能是前往搜索烏國秘密核活動的證據，以強化其出兵行動的理據。對於普京來說，即使是個別極端組織利用核廢料製成骯髒彈，亦足以對俄羅斯構成重挫。