正論：疫情全面失控　政府禍港殃民

本港疫情全面失控，昨日新增確診首次突破一萬宗，呈報個案更達到二萬多宗。然而港官口說進入戰時狀態，聲言將穩控疫情作為當前壓倒一切的首要任務，其實講一套做一套，至今仍然沒有作戰計劃，手忙腳亂，甚至連中央援建的方艙醫院也爆出薪酬糾紛，醜不堪言。廢官無能，生靈塗炭，中央再不全面接管抗疫工作，香港必然失救矣！

到底本港疫情嚴峻到甚麼程度？港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，醫管局病人入院篩查確診佔2%，香港入境澳門確診比率2.5%，由此推算目前起碼有20萬宗陽性個案，呈報當局的個案只佔三分之一，直斥現時的核酸檢測進度嚴重滯後猶如第三世界。有五口之家本月中已提交樣本，10日後才有第一名家庭成員收到初步確診通知，情況不能接受，認為港府應承認指定的快速抗原測試劑的檢測結果，呈報後讓市民向僱主請病假並留在家中隔離。他又披露，目前病逝的長者之中，不少人可能並非直接死於新冠病毒，而是受各種因素影響，例如低溫症、長期病患惡化、在露天地方缺乏適當照顧和治療等，直接踢爆醫管局將病人置於戶外不聞不問根本就是草菅人命。

誠然，醫管局和衞生署人手極度不足，但這絕不是置病人生死於不顧的藉口，尤其中央早就發出重要指示，傾舉國之力支援香港抗疫，人手和物資不足大可向中央求助，由內地調派人員來港。最怕有些人政治偏見先行，力阻內地醫護幫忙，才釀成今天死傷枕藉的惡果。再說，本報早就指出，當局不承認快速檢測結果的做法極有問題，市民快檢呈陽性固然要再做核酸檢測，做完又要送樣本給衞生署再驗，疊床架屋，費時失事，直接影響抗疫成效。既然林鄭大慷納稅人之慨採購一億個快速檢測包，當局便好應該承認其檢測結果，而不是要市民驗完又驗。本港連日來天氣寒冷，市民在寒風中排隊數句鐘就是為了檢測，有些人本身已經快測確診仍要走上街頭。正是這些不必要的做法，不但無助抗疫，反令疫情愈演愈烈。及至昨晚港府終於跪低，承認快測結果，可謂姍姍來遲。

最不堪的是，第5波疫情爆發已經兩個月，港府依然進退失據，高官一個二個只知鸚鵡學舌，大言不慚說現已進入戰時狀態，然而兵貴神速，偏偏港府做事慢十拍，大量病人得不到醫治，大量密切接觸者無法獲得隔離，情況毫無改善，試問這是哪門子的作戰態度？甚至乎，前日才動工的青衣方艙醫院，昨日即爆出薪金爭議，數百名工人一度堵路抗議，到底港府醜不醜？屋漏偏逢連夜雨，因應上水屠房爆疫，港府公布上址於今日凌晨零時起暫停提供屠宰牲口，本港隨時沒有鮮肉供應。說港官無能，禍港殃民，肯定沒有冤枉。

事實擺在眼前，儘管中央三令五申特區政府必須切實負起主體責任穩控疫情，但港官依然陽奉陰違，一籌莫展。從新增確診個案幾何級暴增觀之，單憑廢官之力，別說無法穩控疫情，就連用好中央支援也是無能為力。今天是20萬人染疫，過兩天便是40萬、100萬。中央是時候運用全面管治權接手本港抗疫工作，更須嚴正調查失職廢官！