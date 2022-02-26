功夫茶：英國搶人屢奏效　皆因此地不宜留

廢官抗疫無能塞責，病毒核爆式擴散；加上苛政誤蒼生，百業凋零，基層疫境點求生？國際動盪，普京亮劍向烏克蘭動真格，環球金融勢受衝擊，國際供應鏈與經貿活動大混亂，世界走向大蕭條；疫慌、戰亂、人禍相交煎，香港經濟怎能不傷及筋骨？當局又一直未肯為樓市「撤辣」，一旦樓價大冧，足以讓香港經濟打入十八層地獄！

阿哥，眼見香港亂過亂世佳人，嚴苛嘅隔離政策嚇到外國人才走夾唔抖，今年以來，國際企業高層離港之聲不絕於耳。呢嗱，英國佬窺準時勢，又變招搶人！英國政府自去年1月推出英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」途徑移民英國計劃後，又擬喺今年10月起，放寬BNO護照申請資格，1997年7月1日後出生嘅港人屆時將可申請。

即係咁，英方稱BNO簽證制度下，1997年7月1日或之後出生嘅港人，唔可以獨立申請BNO護照，必須以合資格父母受養人身份申請，做法唔公平喎！是以英國政府最新提出，喺9月修訂當地入境法例，並喺10月起推出新計劃，畀1997年後出生嘅18至24歲港人，而其父或母一方屬BNO持有人，將可單獨申請前赴當地。

英國近年搶香港人才和資金，可謂屢奏奇效。數字會講話，截至去年年底，有10.39萬合資格港人移民英國。依家又修例放寬畀97後出生嘅年輕人移民赴英，既可填補日益老化嘅人口，亦可吸收大筆外來資金，英國佬果然高招。事實上，有大證券行發表報告，料未來兩年資金外流規模可能逾1,000億美元，嘩，即係大約7,800億港元。

有移民顧問指出，面對第5波新冠肺炎疫情，港府一味收緊防疫政策，張弛無道，估計今年首季港人移民數字將回升。以前港人就話有「愛拚才會贏」嘅獅子山下精神，即使窮，只要肯捱，本着有前有後，打死罷就，有車有樓，最多做到九點九呢份毅力，都可以豐衣足食！依家見到港人抱病求醫喺公立醫院外輪候，備受淒風冷雨折磨，好似去咗第三世界，又好似去咗難民營，對港府管治嘅無能仲唔心死咩！

廢官無能，害慘全民！功夫茶夠膽講，疫情過後，香港人肯定大逃亡！莫講移民英國，即使去大灣區，去第三世界，都唔想留喺香港！點解？一字咁淺，留港睇唔到曙光！香港在哭泣！抗疫一鑊粥，經濟又萎縮！民生多艱！此所謂「哀莫大於心死」也。呢，過去一周，截至2月20日止，有2.53萬名香港居民離境，創疫下新高！各位，一場瘟疫，揭開香港華麗外衣，顯露不堪一擊嘅真面目！這裏是香港，這裏冇力量又冇希望，唔走，咕喱都冇得你做，留喺度托咩！