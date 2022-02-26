俄羅斯總統普京出兵烏克蘭，是面對美國在烏國積累武器，美軍顧問執掌烏軍的指揮權，準備在烏東地區和俄國境內攻擊和破壞之後，先發制人。近因是和談無望，美國勢用烏軍攻烏東地區，危及克里米亞。與其讓美國陳兵逼壓，伺機內部滲透顛覆，普京是一舉而欲打破美國設下的困局，尋求更長遠的和平發展。這當然是一場賭博。俄軍戰場上必勝，但金融經濟制裁必然加強，俄羅斯的經濟也必然大傷元氣，此所以普京在全國的電視廣播中神情凝重，侵烏之後亦急忙召開會議，與全國商界討論對策。

普京宣稱今次是特殊的軍事行動，不是戰爭，目的是使烏克蘭非軍事化和驅趕烏克蘭的新納粹主義分子。單只挑軍事設施、指揮體系來攻擊，特別是針對新納粹武裝，也因此對平民和非軍事設施迴避。這與當年格魯吉亞攻俄，俄反攻揮軍入首都提比里斯的戰爭不同。這也表明俄羅斯今次不單止要教訓烏克蘭，更要借此機會奠下俄羅斯今後安全局面和推動歐洲政治的新轉變。烏克蘭的非軍事化，便是排除北約東擴；去法西斯化是排除美國在烏克蘭培養反俄新納粹主義，同時威嚇美國在東歐其他國家發展的新納粹主義勢力。

烏克蘭總統澤連斯基用俄語發表全國講話，表明自己是猶太人，不可能與新納粹主義者合作，反映在俄國壓力下，他的政府願意轉變來尋求和平解決，只是他與美國總統拜登通話後，又再強硬起來。

關鍵是俄羅斯的軍事行動會在甚麼時候停止，是攻入基輔使烏政府投降或潰散？按現時進度，相信是一、兩天的結果。美國的僱傭兵、特種部隊和新納粹武裝能抗拒俄軍的推進嗎？美國與北約已公開表示不會出兵，烏境內機場已被炸或被佔，美國與北約是沒法再運武器軍隊入烏。烏克蘭的西鄰，匈牙利不會聽從美國，波蘭不敢支援烏克蘭，烏西地區便只會成為反俄勢力的外逃路線。

而在烏克蘭政府內，會不會有組織與政黨出來替代現政權與俄談判及合作呢？在基輔的戰與和的發展，相信會由俄羅斯主導，朝俄國要求的方向演變。普京說不會佔領烏克蘭，但烏東兩個共和國的獨立勢在必然。俄軍撤走還要待去軍事化與去法西斯化兩個目標完成，以及重建烏東兩個共和國的領土，相信這會有幾個月的時間。在此之前，便是金融、經濟制裁帶動的國際商機，和歐洲外交變局。