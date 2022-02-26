在中央首肯下，林鄭政府把下屆特首選舉由3月27日推遲到5月8日，多出40幾天的時間，以香港疫情非常兇猛和港府工作的無能低效，40幾天的時間能把疫情穩控在甚麼水平？能為特首選舉創造一個安全進行的環境嗎？這是極之令人擔心的。港府似乎也沒把握，只能說極力爭取，要是5月8日選舉不成，是否再推遲？新行政長官能否在7月1日上任？要由中央決定。

我們不清楚，這次「推遲」一個多月的時間是怎麼算出來的，如果到時就算沒有完全達到穩控目標，只要疫情大大緩解了，如期選舉當然還可以；如果不幸，疫情更為嚴重，那就又要延遲，如此的話，問題和影響會更為不堪。這樣的可能性和後果，特區政府在把選舉推遲到5月8日時有沒有考慮呢？是不是根據疫情和抗疫能力作出的決定呢？

對此，還有一種「決策模式」！既然7月1日新特首必須上任，那麼定出5月8日選舉才能給新特首留出必要的組閣和準備時間，這是用7月1日「倒逼」出5月8日。

不管是哪種情況，5月8日是定下了，特區政府、林鄭月娥只能背水一戰，拚死以赴，不過，他們能不能做到呢？根據國家領導人的指示精神，行政長官、特區政府要為香港抗疫、穩控疫情負起主體責任。現在特首選舉問題又和抗疫工作綁在一起，這兩個問題，特區政府、行政長官都要負起主體責任了。

我們擔心的是，他們的任期就剩幾個月了，甚麼抗疫不抗疫的，選舉不選舉的，追責不追責的，屆時他們都要「夠鐘走人」，那麼這個「負起主體責任」對他們會有多大壓力呢？有多大用處呢？背水一戰嗎？但岸邊有個碼頭，備好了遊艇，只要一夠鐘，他們就能乘船而去，海闊天空，中央冇符，港人冇符。於是我們看到，國家領導人「一個責任」、「三個一切」、「兩個確保」的重要指示下達後，他們一點兒不着緊，還是因循辦事，拖拖拉拉，沒有一點兒打仗的樣子。