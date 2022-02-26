該來的總會來，俄羅斯和烏克蘭終於還是避不開戰爭，這是許多人不願見到卻又不得不面對的結果。烏克蘭毫無疑問是這場危機的最大輸家，整個國家烽火連天，支離破碎，由前蘇聯的貴族淪為西方的難民。該國號稱擁有20多萬軍隊，卻像豆腐渣似的，在俄軍面前根本沒有還手之力。

同樣是前蘇聯一分子，俄烏本來相安無事，惟自從烏克蘭8年前爆發顏色革命後，便不斷向西方靠攏，更企圖加入北約對抗俄羅斯，導致兩國關係急轉直下，最終不得不以兵戎相見。這能怪誰？也許只能怪烏克蘭右翼政客頭腦太簡單，一心以為投靠美國和歐盟便可以獲得安全保障，以致肆無忌憚挑釁俄羅斯。殊不知美國和歐盟各懷鬼胎，只是將烏克蘭當作遏制俄羅斯的棋子，一直口惠實不至，始終不敢批准其加入北約。尤其是美國，不斷在背後煽風點火，唆擺烏克蘭往前衝，自己卻躲得遠遠。如今眼睜睜看着烏克蘭被碾壓，美國一味裝腔作勢，除了制裁，還是制裁。這些年美國已對俄羅斯實施100多次制裁，不但無法迫使對方讓步，反而暴露自己色厲內荏。即使今次美國拉攏英加澳日等附庸國，聯同歐盟一起實施制裁，看似來勢洶洶，其實也不外如是。

事實上，普京從來不打無把握之仗，在採取軍事行動前早已深思熟慮，做好被制裁的準備。他早前在出席北京冬奧運期間，與中國簽署了一系列合作協議，並發表長長的聯合聲明，表明「反對北約繼續東擴，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態」，可見雙方已有某種默契。中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是經得起任何考驗的，中國又是俄羅斯最大貿易夥伴，在這種基礎上，不管美國及西方如何制裁，俄羅斯都可以立於不敗之地。美國批評中國沒有運用影響力令俄烏局勢降溫，其實所有一切都是美國搞出來的，他們放完火，卻要求中國救火，這是哪門子道理？

歐盟是這場危機的另一個輸家。歐洲大地動盪不安，除了英國幸災樂禍，其他歐洲國家都難免受到波及。其中德國受傷最深，本來寄望「北溪2號」天然氣管道帶來穩定供應，如今不得不束之高閣，接下來德國以及整個歐洲恐怕要面對天然氣價格飆升，而這正是美國最希望見到的結果。歐盟與俄羅斯兩敗俱傷，美國才可以坐享漁人之利，可憐許多歐洲國家至今還看不清其真正目的。