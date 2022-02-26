本港疫情愈演愈烈，中招者已蔓延至政界。目前已有多名立法會議員確診，但奇怪的是，港府高官彷彿有金剛不壞之身，除了勞工處副處長梁永恩確診，成為本港首名染疫高官外，至今未聞其他高官中招，僅他們的司機、傭人以至妻子染疫。更令人疑惑的是，高官個個有特權，快測呈陰性固然獲得承認，更極速獲安排進行酸核檢測並極速獲悉結果。同在嚴寒天氣下苦苦排隊數小時等候檢測，再苦苦等候一星期仍未有結果的蟻民相比，簡直不可同日而語。

儘管林鄭聲稱已購入一億個快速檢測包向全民派發，坊間亦有不同牌子的檢測包出售，但港府直到昨晚才承認快測結果，之前市民必須排隊再做一次檢測，然後苦候多日等待官方結果，否則無法向公司請病假。這種「保險」做法，若放在疫情不嚴重的時候當然沒有問題，但現在疫情已全面失控，單日新增確診過萬宗，衞生署堅持驗完又驗，做唔切之餘，亦令檢測結果嚴重滯後，直接影響抗疫工作。外界早就要求當局別再做多餘事情，應承認快測結果，集中人手做更重要的事，偏偏衞生署直到昨晚才如夢初醒。

說回港府高官，陳茂波、李家超、黃錦星、鄧炳強、聶德權等，身邊人相繼染疫，但他們卻毫髮無損。當中鄧炳強和聶德權都是枕邊人中招，以Omicron傳播力之強，每晚睡在一起的另一半有可能不中招嗎？難怪網民議論紛紛，有的不信高官無事，有的則笑指兩夫婦分房瞓，關係名存實亡。

更令人質疑的是，高官中招可以在家自行隔離，不用入住竹篙灣，難為正在竹篙灣隔離的人絕大部分早已沒有病徵，有家歸不得，精神陷入崩潰。整個香港一片混亂，愈抗疫愈爆疫，根本就是拜政府好做唔做、無能兼無腦所賜。