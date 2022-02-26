近月烏克蘭局勢緊張，經常傳聞俄羅斯大軍將會進擊，但本欄一直沒觸及這個話題，因為筆者事前無法判斷俄軍是否真會動手，故寧可閉口藏拙。

當時事評論以至新聞工作，很容易墮入魔鬼誘惑，好作驚人之語，譬如渲染甚麼「大戰在即」，碰上經濟稍微動盪，就說成是「百年一遇」的金融危機。這一類標題，這一種言論，確是容易吸引眼球，但筆者對此素來謹慎為之，不欲參與，更經常駁斥好些「語不驚人誓不休」的言論。

2018年，不少評論者估計美國會兵犯北韓；到2019年，又說解放軍會在香港出動平亂；2020年，中國跟印度要在邊境交兵，與美國又會在南海接戰；2021年，中國大陸更會揮軍台灣。對於這類聳人聽聞的預測，每一次本欄都是白紙黑字，斷然否定。事實上，上述的每一件事，沒有一件真有發生。

是否會動武，除了看表面軍事部署之外，更重要是看主事者的「帝王心術」。觀乎美國前總統特朗普、中國國家主席習近平、印度總理莫迪、台灣的蔡英文，沒有一個是喜愛用武力解決問題的人，最低限度，不像會在上述情勢下，去開展一場戰爭，因此昔日筆者一律斷言，戈兵定然無用。

不過，俄羅斯總統普京卻是另一類人，他的心思，我沒有充分把握能猜透，所以事前寧願避而不談，以免誤判。如今烏克蘭之戰已經打響，但有一件事倒是十分有趣。不少遠在台灣甚至香港的朋友，都嚷着要趕快儲糧，筆者問為甚麼，他們說普京打下烏克蘭之後，習近平主席定然會下令收復台灣，台海大戰在即。我聽到後失聲大笑，心下暗忖，兩位「帝王」的心思完全不同，豈可混為一談？