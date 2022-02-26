香港的「扮工」文化極為普遍，公務員體系裏情況尤為嚴重，真不知這是不是港官終日說的「起了帶頭作用」了。就以經常被審計署點名批評的運輸署為例，近日又有「長命工夫長命做」的新聞。

話說運輸署去年2月在白石角海濱長廊旁，就着電動個人移動工具進行實地試驗，初步認為在技術上電動個人移動工具及電動輔助單車，與一般單車共同使用單車徑的安排基本上是安全的。然而，一年後的今天，運輸署表示希望進一步了解電動個人移動工具於單車徑作短途代步的情況，故與科技園合作，推行暫定為期半年的先導試驗計劃。人們不禁要問，港產官僚莫非想試出「風火輪」能否變出哪吒與太乙真人才心息？

對香港人來說，電動滑板車、電動單車及「風火輪」等電動移動工具，並非甚麼新鮮陌生事物，間中也會見到有人在街上「偷雞」使用，曾有訪問指有七成受訪者認為在妥善規管及施加安全技術要求下，適合在單車徑上使用。迄今亦未有聽聞有人在使用「風火輪」後出現心肌炎或面癱等異常報告，相反，疫苗開打至今錄得至少6,986宗異常事件，64人離世前兩周內曾打針，但還是針繼續谷，電動移動工具反而好整以暇，不可謂不諷刺。

運輸署作為一個曾經任由「死車」停泊政府停車場長達11年也不處理的部門，試驗電動移動工具就算耗你幾個寒暑，又有甚麼值得大驚小怪？當然，如果情況換成港產官僚人工11年維持現狀不變，工會晨早已經呱呱嘈。第5波疫情下，市民對電動移動工具需求將更殷切，原因無他，港官遲早也會將「疫苗通行證」擴展至公共交通工具，一針未打之人難道行路上班去賺錢交稅養懶官嗎？從速拍板通過電動移動工具，是為了懶官着想啊。