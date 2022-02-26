本港疫情持續告急，港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，根據數學模型預測，第5波疫情將在3月頭兩周達到感染高峰期。

由於制度差異，內地醫護於2003年「沙士」期間未能來港協助，是次形勢危急，當局公布緊急修例，容許豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，以便港府能在有需要時更靈活迅速地善用內地的支援及資源，全速開展關鍵的防疫抗疫項目。

根據《緊急情況規例條例》訂立的相關規例已刊憲，破除香港一度在抗疫緊急關頭還在奉行的清規戒律。有醫療工會代表稱，多名前線醫護人員反映每日工作崩潰，輪候的病人將不滿發洩在醫護身上，令醫護感到無助，怨氣及恐懼感屬前所未有。此外，竹篙灣隔離設施嚴重缺乏醫療服務和有效管理，內地醫療團隊協助醫管局，監測病人病情發展，為病人提供適切治療，才能產生協同效應，突破疫境。

惟有媒體伺機抹黑，指內地方艙醫院和醫護人員現在不能直接引入香港，須符合本地法例規定，因此當港府擬推行全民檢測時，就有人質疑港人的人體細胞若送往內地檢測，將涉及法律問題。

香港的醫療系統、人力資源、抗疫設備及物資等，不足以應付每日數目龐大的新增確診個案，屬於《緊急情況規例條例》下緊急及危害公眾安全的情況，政府援引緊急法為中央援港提供合情合理的法律保障。生命無價，防疫是爭分奪秒，檢測結果等多一日也嫌多，興建實驗室又要時間，要解決當前急務，惟有把檢測樣本盡快運返內地的實驗室化驗。期望借助內地實驗室的化驗能力，才能短期內解決檢測結果慢的樽頸問題。