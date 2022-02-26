在財政預算案公布前夕，筆者在本欄發表《預算案須符十二道金牌》，並在文中說港人在疫情海嘯下「食粥定食飯」就看財爺了。周三聽罷預算案演詞，初步感覺波叔在本屆政府收官之作總算配合中央下發的「十二道金牌」，在局限下盡力貫徹「抗疫壓倒一切」的重中之重戰疫任務，波叔也為港人送上其家鄉馳名中外的潮州粥。潮州粥的特點不是稀薄的白粥，也不是香噴噴的白飯，潮州粥是米湯中有米花，易入口兼頂得吓肚。預算案多項雪中送炭措施，一如波叔家鄉招牌粥，也算得上有救災之心吧！

消費券一萬元，電費補貼一千元，生果金、長生津、綜援、傷殘等各項福利金多半個月，設上限的有免稅、免差餉、免水費排污費、免DSE考試費，降低交通費補貼門檻增加補貼金額，延長個人擔保貸款借貸計劃，增加借貸金額，首次打工仔租金可扣稅等等都是可見米花的潮州粥，頂得吓肚。

有突出救災亮點的，如有上限寬減企業利得稅、差餉、全年商業登記費、減收商業水費排污費、寬減34類政府收費、租用政府處所租金寬減、延長中小企融資擔保計劃、優化百分百擔保貸款計劃、延長還息不還本計劃、出口信貸擔保計劃，最突出是立法禁止業主對指定行業的追租逼租，可惜時間太短，只有3個月。

無論如何，潮州粥講到底都是粥，何不進一步增加米量減少水分，直接派白飯，使受災百姓「更頂肚」，在疫災下增加多些溫暖。其一，延長臨時緊急失業援助金；其二，以工代賑，招聘失業半失業兼適合抗疫需要的人士，投入支援檢測和家居檢疫等需要大量人力的抗疫工作；其三，延長禁止逼租最少半年；其四，長者和貧窮市民困難多，各項福利金加碼至一個月。