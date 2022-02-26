疫情一日比一日嚴峻，可說已經失控！庸官形容香港跟「打仗」無異，冇理由再講程序！老朽認為即使打仗，都係要講軍令，否則未打先亂，勞而無功，落得瞎折騰！

老朽還是相信古人所說，矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。任何政策之所以能行，關乎精誠。愈是艱難混亂，愈是考驗執行者嘅責任心和辦事能力！於執行過程打破框框並不等於不講程序，係「遇事能治」而非亂咁吹水廢噏！

港府防疫抗疫手忙腳亂，醫療體系已然崩潰，老朽打去明愛醫院改覆診日期，打咗成個禮拜都係嗰句「唔好意思，我哋嘅線路非常繁忙」，而用電郵留下姓名及手機號碼，至今依然冇人睬你，老朽只好大破慳囊求診私家醫院！事實上，日前油尖旺區伊利沙伯醫院及廣華醫院因超出負荷，醫管局罕有呼籲市民避免前往該兩間醫院嘅急症室求診。醫管局形容目前「全民皆兵」，果然「打仗」時期，好多安排可以不講程序！有重病都咪嚟急症室求診，身為一般港人只好相信「生死有命」！

基層蟻民依家真係好無奈，疫慌人人自危，政府建議公眾若然自我快速測試呈陽性，應留在家等候深喉唾液樣本化驗結果。嗱！即使你好似中咗六合彩咁求得一樽，攞去檢測等報告，分分鐘要等成個禮拜！若然係劏房戶而又有老婆仔女，等多一日就多一日風險傳畀家人，嗰種煎熬，享特快檢測嘅高官恐怕難以想像！嗱！打仗吖嘛，子彈橫飛，中咗，你倒楣！去到竹篙灣隔離都未必好，你睇咁多人被困到失控，有啲連續兩次檢測結果顯示冇染疫，被困逾14日都放行無期，形容係身陷「集中營」，死咗都冇人知，竹篙灣名副其實變「糟糕灣」！見微知著，全民強檢唔知又會點亂法？