城市大學學生發展處早前決定在7日內收回城大學生會會址。日前，學生會在最後限期日舉辦所謂「告別禮」，大約30名身穿黑衣的學生會代表及學生，包括學生幹事會會長及幹事等，罔顧香港疫情嚴峻，在校園內聚集，期間有人發表涉及「港獨」言論，並在地面、民主牆及樓梯扶手寫上「抗爭」、「港獨」字句，公然煽獨播疫，及漠視校方的警告，挑戰禁聚令，在校園犯聚遊行，高峰時逾百人集結，校方報警，警方國安處已經接手調查。

為甚麼校方收回城大學生會會址？校方批評城大學生會帳目混亂及會室鼠患橫生等，倘未能於2月5日提交最近16年帳目審計報告，校方表明不排除收回會址，並禁止其繼續使用「城大」字眼。學生會臨時行政委員會抹黑校方混淆視聽、強人所難，企圖打壓學生會。

《基本法》第1條和第12條清晰指出，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。維護國家主權、安全和發展利益，不但是香港特區的憲制責任，而且是所有香港居民，包括學校教職員、家長及學生的共同義務。《港區國安法》與廣大市民息息相關，學校各級人員必須正確認識及遵守有關法律。

《港區國安法》第9條明確規定香港特區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體等涉及國家安全的事宜，特區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。而第10條說明香港特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特區居民的國家安全意識和守法意識。

事實上，城大學生會長期在校園內煽動鼓吹港獨，荼毒學生，破壞教育環境、秩序及影響其他學生使用校園設施，更拒向校方提交帳目審計報告，根本欠缺理據和法律基礎支持。校方行使校園管治權，依法正當地收回學生會會址，淨化校園，不存在打壓學生會，合法合情合理。

學生會骨幹成員假借所謂「告別禮」在校園犯聚遊行，煽動鼓吹港獨，破壞校園安寧，他們可能觸犯《港區國安法》第21條的「煽動分裂國家罪」，一經定罪，最高可處5年至10年監禁；也可能觸犯《公安條例》第18條的「非法集結罪」，即屬犯罪，最高可處5年監禁。任何人參與這個所謂「告別禮」負有相同刑事責任。而違反禁聚令，每人最高可被罰款一萬元。

綜上所述，校方管理層責無旁貸，必須防範和制止政治和其他違法活動入侵校園，避免干擾學校的正常運作，影響學生學習。法律面前，人人平等，任何人犯了法，便會受到法律制裁。筆者促請年輕人醒悟，想想自己和家人，不要被人利用做炮灰，自毀前程。