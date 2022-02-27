世界視線：今日基輔炮聲隆　明日台灣履薄冰

烏克蘭局勢的急劇惡化，在台島引起一陣騷動，甚至冒出「今日烏克蘭，明日台灣」之問。中俄兩國不久前發表聯合聲明，聲言「不是同盟更勝同盟」，兩國關係「不封頂」。俄羅斯在東歐出手後，台灣的獨派陣營及其背後力量，也就不得不關注北京的動態。

事實上，俄羅斯對烏克蘭的武力行動對台灣而言確有警示作用。其一是如何管控分歧，避免逾越紅線。美國和一些東歐國家近年在北約東擴問題上，不斷逾越俄羅斯紅線，莫斯科多番警告均不得要領。這些國家就以為有美國撐腰諒你普京也不敢怎麼樣，結果招來橫禍。

同樣在台海問題上，美國官員、議員近年頻頻訪台，提升美台關係的實質內容；又如早前立陶宛與台灣的代表處風波等，均不斷試探或挑動大陸紅線，有了莫斯科動武的先例，現在台灣也就不得不擔憂北京也照辦煮碗了。

其二，俄軍對烏克蘭的攻擊，與預想中的大陸攻台手法相似。俄軍在24日當天首先對烏國的軍用機場、雷達通訊、指揮中樞等設施進行飽和的導彈攻擊，然後在黑海的敖德薩港實施兩棲登陸。俄軍在開戰的一個多小時，就癱瘓了烏軍的海、空軍。烏克蘭在俄軍的閃電戰下潰不成軍，台軍又如何？

如果北京對台動武，解放軍對台島發動的海、陸、空立體作戰規模，比之俄軍在烏克蘭的行動只會有過之而無不及。解放軍不僅在中、短程導彈、無人機、隱形戰機、空天電子戰等空中打擊能力上超過俄羅斯，而且航母及055大型驅逐艦群亦不斷擴充，這使得台島在一旦開戰時將面對更為迅猛的衝擊。

其三是烏克蘭的孤立無援。美國多年來一直推動烏克蘭反俄，且曾公開承諾烏國可加入北約。然而一旦爆發戰爭，無論是美國還是北約卻都見死不救。烏國總統澤連斯基在周四晚發表講話時就公開表示，烏克蘭已被拋棄，只能孤身作戰。澤連斯基表示自己是俄軍斬首行動的頭號目標，而俄軍不到48小時就突入基輔，特種小隊正四處搜尋他的下落。此情此景，台灣的獨派人士看了怎不膽寒？美軍驅逐艦剛好又過台海，前國務卿蓬佩奧也將到訪，且看台島如何反應。