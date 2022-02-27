功夫茶：關閉屠房無肉賣　食不知味百物貴

香港變「疫港」，公院淪陷，老弱在戶外抱病輪候入院，淒涼到恍如第三世界！加上苛政誤蒼生，疫境怎求生？這陣子，人心惶惶，港人活在鹹蛋煲湯嘅環境，即係心都實囉！政府無能，抗疫政策朝令夕改，港人無所適從，真係人都癲！

抗疫兩年多，港人嘅日子愈來愈難過。阿哥，飛個髮都唔畀，行吓商場、街市，掃「安心出行」、「疫苗通行證」掃到你暈！一日到晚，不是圍封就係強檢，你話作為港人，點會唔變成秋後嘅螞蚱，冇幾日蹦躂了！

疫慌重創本港經濟，庸官禁聚令張弛無度，當真港人唔病死都餓死！各位，咪以為係咒語噃！疫情如核爆式擴散，影響本港日常市民嘅起居飲食；呢！上水屠房近期爆疫，近200人中招；食環署日前已發通告，指上水屠房及荃灣屠房將停止運作，所有活豬、活牛、羊等牲口不獲進入，亦即係暫停屠宰牲口服務，街市鮮肉供應呢排自不然大受影響。鮮肉大聯盟副主席就指出，屠房停止運作，最壞打算冇鮮肉供應，可能令到八成肉檔需停工。疫境下，各行各業搵食艱難更添變數！

本報記者到多區街市視察，發覺人流明顯減少，其中北河街街市唔少肉枱空溜溜，有開檔嘅，活牛價格大幅調升10至20%，坦言來貨貴都冇辦法；又好似沙田街市咁吖，豬肉、牛肉都比平時索價貴好多，有檔販稱已經係最後一批，賣完就暫停營業，影響生計相當無奈！果然疫慌不及生計慌！你估個個好似高官食飽無憂米咩！

市民冇新鮮豬肉、牛肉食，惟有以冰鮮肉、急凍豬扒、雞翼等代替，一如當年禽流感來襲，市民只好以冰鮮雞代替。對於市民來說，煲湯，尤其老火湯，點都係要新鮮豬肉嗰啖湯先至正！功夫茶希望上水及荃灣屠房快啲消毒好而屠宰員可以恢復屠宰，畀日日活在惶恐中，唔知幾時中招嘅港人，回家後都有啖豬肉湯飲安慰吓！

至於供港蔬菜，早前又話因跨境司機好多染疫，有菜都冇人運。事實上，街市啲菜價依然未回復正常，動輒貴成倍。運房局就話，現時每日至少有3班駁船支援水路貨物供應。水路運貨自上周五開航以來，總共運輸超過7,500噸貨物。當局又話擬以港鐵東鐵綫將新鮮食物運抵本港。嗱！係就快手快腳，唔好研究又研究，研究到蚊都瞓，供應唔穩定，蔬菜價格始終唔會正常。依家百物騰貴，搵食又艱難，港人食不知味。呢嗱，當務之急係快啲重開兩個屠房，令業界有生意做，市民有鮮肉食！港人疫慌求生，生活已不易！獅子山已在哭泣，一眾庸官唔好一日到晚廢噏當秘笈！