正論：永遠走在病毒後　何時方能脫疫境

一場疫情，公營醫療崩潰，圍堵政策崩潰，追蹤措施崩潰，哀鴻遍野，死病枕藉，香港從未如此悲情過。港府抗疫至今仍是毫無章法，朝令夕改，例如前晚突然發稿，聲稱會直接承認快速檢測結果，昨日便即時關閉19個社區檢測站，但申報快測確診的網上登記平台仍未準備好，令人無所適從。高官口中的戰時狀態如此混亂，怪不得特區兵敗如山倒。

本報早就指出，當局不承認快速檢測結果的做法極有問題，市民快檢呈陽性固然要再做核酸檢測，做完又要送樣本給衞生署再驗，疊床架屋，費時失事，直接影響抗疫成效。惟當局一直借了「聾耳陳隻耳」置若罔聞，直到前日新增確診首次突破一萬宗，情況已惡化到不能收拾的地步，食衞局才不得不改弦更張。局長陳肇始昨日會見傳媒，坦言第5波疫情已錄得超過8萬宗病例，疫情未到頂，昨日便再次刷新單日最高數字達到逾1.7萬宗確診，88人死亡，令人震驚。然而快速測試登記平台至今仍未投入運作，大部分社區檢測站又告關閉，市民一旦快測呈陽性如何取得官方病假紙，當局繼續關人個關。

另一方面，當局為騰出更多公院病床，更改確診病人出院準則，醫生判斷臨床及家中情況後就可出院，但要確診14日後方可離家。指定診所將會增加，由目前9間增至17間，下月初分階段增加，每日名額亦會增至3,000個。此外，院舍爆發增至470間，接收確診院舍長者的石硤尾公園體育館長者暫託中心下月1日投入服務。必須指出，增加指定診所、設立長者暫託中心都是德政，但速度要快，現在情況已非常危急，卻仍要等到下月才有更多設施和服務投入運作，以Omicron每兩、三日翻一番的特性，這些設施顯然遠遠滿足不了需求。

人們實在不明白，港府抗疫已經超過兩年，為何至今仍是手足無措、進退失據？為何每次總不能早為之備、防患未然？林鄭每次跳出來總是自吹自擂，陳肇始直到昨日仍強調「早發現，早隔離，早治療」，但只消看看各公立醫院的急症室，病人只能瞓走廊，再不然在戶外吹風；醫護疲於奔命，哭着開工，港官所說的「早發現，早隔離，早治療」究竟早在哪裏？正是港府永遠後知後覺，永遠心存僥倖，永遠走在病毒後頭，香港才會淪落如同第三世界。

最令人憂心忡忡的是，先後有多名專家指出，下月首兩周將是疫情高峰，偏偏港府擬在這段期間進行全民強檢。一旦確診病例數以十萬甚至百萬計，即使有再多的方艙醫院和隔離設施也是不敷應用，港府如何應對？是否還堅持如期全民強檢？何況全民強檢沒有禁足令配合，早被質疑事倍功半，與其如此，港府是否需要考慮變陣，叫停全民強檢，改為全民自我快速測試，寧願將方艙醫院和新增隔離設施接收重症患者，盡量減少傷亡？

香港已到了最危險的時候，已不容港府拖拖拉拉、猶豫不決！