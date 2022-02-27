烏克蘭的情況已逐步清楚。一是烏克蘭政府部隊無力抗拒，頑抗的只是新納粹武裝。他們都是背上眾多罪行在案，俄羅斯逮捕他們後必然處刑。故此他們要拚命一戰，但卻不排除會棄城逃往外國。烏總參謀部呼籲基輔市民以汽油彈抵抗俄軍，顯示出已無軍隊可依靠。這樣呼籲市民抗戰既出於無奈，也極不負責，白用市民去送死。基輔其他城市正在被俄佔領接管，政府高官已大多外逃，只待看總統澤連斯基會否投奔西歐或美國。他一走，和談便會開始。

二是美國與北約是堅拒出兵救援，只是作秀的增派軍隊往東歐，不敢進入烏克蘭。揚言增援軍火，卻不知怎樣運送，也不敢公開此前送的武器多屬過時作廢。美國與北約明顯放棄烏克蘭，或許便像阿富汗、伊拉克、利比亞的例子，乘戰亂把俄羅斯以至談判後烏克蘭在美的資產侵佔，發戰爭財，卻對烏克蘭不給實質支援。

三是國際和媒體亦開始轉變，部分中東、歐洲媒體報道是用俄羅斯攻擊烏克蘭的標題，而不是用侵略字眼。曾與俄作戰的格魯吉亞，是美國一直爭取加入北約的，公開說不會跟隨美國、西歐對俄羅斯制裁。國際上已看清楚，烏克蘭事件是起自美國與北約逼壓俄羅斯。俄羅斯反擊，美國與北約便立即放棄烏克蘭，一切諾言都成空話，也凸顯出美國與北約的虛弱。在阿富汗、中東之後，美國紙老虎的本質更全面暴露。歐盟與日本等被脅從，它們心裏亦應認識到美國的自私自利和政治上絕不可靠。俄羅斯的反擊是從根本上摧毀美國與盟友的信任和未來的合作，即使歐洲，在俄烏協議之後，便應該進入整體安全的談判，解決歐盟與俄的關係。其中相信會排斥美國的參與，貶低北約的作用、削減美國的控制力，更不用說容許北約繼續東擴。

戰爭是殘酷的，普京強調今次是特殊軍事行動，集中針對軍事設施。可是炮彈無眼，平民受傷難免。但若能借此一役打破了美國借北約東侵俄羅斯並傷害歐元和歐盟的政治經濟的企圖，則是把壞事變好事，可慰犧牲的英靈。

歐洲局勢逆轉，表面上是新冷戰開始，實際也是開啟新冷戰的終結。對全球有深遠和巨大的影響。中國會有巨大的發展機會。中國正好協調俄烏的談判，參與國際治理體系的改革更新，還世界一個和平的發展機會。