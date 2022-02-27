俄烏戰況激烈，俄羅斯軍隊取得了壓倒性優勢，就要拿下烏克蘭首都基輔之際，習近平和普京通電話。習主席表示，中方支持俄方與烏克蘭「通過談判解決問題」。新華社報道，中方根據「烏克蘭問題本身的是非曲直」決定立場。

報道說，習近平表示，要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效和可持續的歐洲安全機制；習近平說，中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。

習近平和普京通電話後，俄烏兩國代表赴白羅斯展開談判。談判開始前，俄羅斯外長說，對烏克蘭的軍事行動，旨在非軍事化及去納粹化，要求烏軍放下武器，即可展開談判。普京則「更狠」，籲烏軍發動政變奪權，以便談判。在俄的心目中，派代表赴白羅斯並不是要和烏克蘭談判「停戰」和「烏克蘭中立化」問題，而是「談」烏克蘭怎麼放下武器、放棄抵抗和如何投降。

在普京眼裏，烏克蘭已經成了囊中物。不過，就這麼赤裸裸、十分豪橫的打下來，總是不太合乎「世界和平發展」、「談判解決問題」的主調。何況，中國領導人出了聲，普京正好就坡下驢，給北京送個彩，也讓自己展現一下和平身段。當然，形勢瞬息萬變，俄烏談判能否談得成，還兩說着，而烏克蘭要歸順俄羅斯的命運已不可改變。

習主席說，中方根據烏克蘭問題本身的「是非曲直決定立場」，那麼，這個問題的是非曲直是甚麼呢？可以說，習近平的「要摒棄冷戰思維」回答了這個問題，也即美國和西方在蘇聯被他們解體後，繼續以冷戰思維打擊和威脅俄羅斯，由此而引起了爭鬥，美國和西方理曲理非，俄羅斯理直。

在這個問題上，中國感同身受！這個「是非曲直」的問題清楚了，「合理安全關切」、「通過談判形成安全機制」、「尊重各國主權」、「遵守聯合國憲章」等，就一氣貫通也。