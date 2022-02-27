烏克蘭危在旦夕，美國色厲內荏，不敢與俄羅斯直接對抗，反而不斷指摘中國沒有運用本身影響力勸退俄羅斯。其國務院發言人普萊斯聲稱，中國應該尊重國家主權和領土完整原則，有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上作出讓步，但中俄關係發展方向令人擔憂。英國外相卓慧思也鸚鵡學舌，指中國若想被視為負責任大國，就應該盡一切可能確保俄羅斯退後。

按照西方政客的邏輯，如果中國不確保俄羅斯讓步，就不是負責任大國，這不是賊喊捉賊嗎？美英等西方國家何曾負起大國責任？正如中國外交部發言人華春瑩指出，關於如何尊重國家主權和領土完整問題，美方沒有資格告訴中方怎麼做。過去中國遭受八國聯軍和外國殖民侵略，有着對於喪權辱國的刻骨銘心的悲慘記憶。在20多年前，中國駐南斯拉夫使館被北約轟炸，造成3名中國記者犧牲，多人受傷，北約還欠中國人民的血債。直至今天中國仍面臨美國夥同其幾個所謂盟友在涉疆、涉港、涉台等問題上肆意干涉中國內政、破壞損害中國主權安全的現實威脅。

這不是外交說詞，而是千真萬確的事實。美國從來不懂得尊重別國主權，卻一直以正義判官自居，對全世界指指點點，這才是最令人惡心的事。美國建國不到250年，其中只有不到20年沒有對外發動軍事行動，當他們入侵阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞的時侯，有尊重過這些國家的主權嗎？當他們指摘俄羅斯攻打烏克蘭的時候，有沒有想過自己也曾以同樣手法對付甚至肢解南斯拉夫？

別說中國不可能勸退俄羅斯，即使有這種影響力，也沒有必要跟隨美英起舞。美英從來沒有尊重過中國國家主權和領土完整，中國也沒有理由更沒有義務聽從他們指揮。再說，烏克蘭局勢之所以惡化至此，正是因為美英不斷煽風點火，如今眼看火勢一發不可收拾，卻要求中國出面救火，想得挺美，可中國人並不傻。

解鈴還須繫鈴人，這個局面是由美英一手造成，也是烏克蘭咎由自取，只能由他們自己去化解。既然他們不敢與俄羅斯直接對抗，就只能接受俄方條件，停止北約東擴，並使烏克蘭非軍事化、去納粹化。否則，不管美國如何制裁，附庸國如何鼓譟，都不可能嚇退俄羅斯。普京不出手則已，一出手必達目的，豈有那麼容易罷休。