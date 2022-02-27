終於有人講人話了。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，因疫情而病逝的長者之中，不少人可能並非直接死於新冠病毒，而是受各種因素影響，例如低溫症、長期病患惡化、在露天地方缺乏適當照顧和治療等。低溫症從何而來？正是從這些長者在露天地方缺乏適當照顧和治療而來。始作俑者是誰？當然是將老弱傷殘確診病人長期置於戶外自生自滅的醫管局。說醫管局草菅人命，絕對不為過。

全世界的先進地區之中，都未聞會有醫院將新冠病人在嚴寒之下置於戶外，要不是社會嘩然，高官和專家開腔表明不能接受，醫管局會不情不願將病人移往室內才怪。饒是如此，本報依然攝得病人在戶外帳篷瑟縮求醫的一幕，醫者父母心？希波克拉底誓詞？早被醫管局拋到九霄雲外。

須知道，這些確診長者不乏來自安老院舍，本身已有長期病患，有些更無自理能力，將如此弱不禁風的患病老人長期置於寒風之中，怎麼可能不是要了他們的命？面對只有三幾歲的稚童病逝，人們覺得心痛惋惜；面對長者病逝，人們可能覺得理所當然，當中肯定包括醫管局和公院醫護。但老人的命也是命，他們一樣有知覺，一樣會覺得痛苦。如今終於有專家將事實宣諸於口，害死這些長者的不完全因為新冠病毒，更直接原因是人為的冷血涼薄，將病人活活凍死。

難為本港醫護動輒吹噓自己如何高水平，醫療體系如何比內地優勝，一場疫情便見真章。部分黃黑醫護甚至在這場新冠疫情之中不斷搞政治，一時高呼罷工，一時威脅封關，將病人生死置於度外。中央強調將人民生命健康放在首位，堅持動態清零就是對人民生命負責，聽在這些醫護耳裏，他們會覺得慚愧嗎？還是當成廢話而已？