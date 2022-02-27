香港有防疫專家建議，政府應該立例，強迫市民接種新冠疫苗。他尤其強調要打足3針，說按目前情況，沒有接種了3針的市民，會出現重症或病亡個案。

專家的意見恐怕是有點誤導大眾，在外國，打足3針疫苗後仍會死亡的例子，大不乏人。權當香港現時真是沒有3針後病亡的案例，那也是因為只有小部分市民已打足3針，長者就更少。新一波疫情的病亡者，大多數是65歲以上，這一批人即使有接種疫苗，往往亦只是打了一、兩針。這就容易造成假象，讓人以為只要打滿3針，不論老幼，都會擁有不死之身。

本欄的立場素來鮮明，大疫當前，如果閣下身體情況許可，打疫苗該是比不打的安全，不過，這不代表政府應該強迫市民接種。新冠肺炎疫苗只推出了兩年，是新生產品，若說接種後完全沒有不可預知的副作用，那是騙人的。打疫苗有風險，不打亦有風險，市民就不停在兩者之間作衡量。半年前，香港染疫者稀，很多人就選擇不打疫苗，近日感染個案暴漲，各注射站便馬上人潮如湧。

香港人素來懂得看風色，如今疫情熾烈，市面上的甚麼清瘟膠囊，不是被搶購一空嗎？清瘟的藥物如是，打疫苗也是同一道理，既然如此，政府又何必強迫？

不少耄耋長者活了近一個世紀，有些甚至超逾一個世紀，他們早已見慣風浪，看透生死，餘下的日子，只希望能夠有選擇、有尊嚴地走完人生最後旅程。打與不打疫苗，都可以有危險，有些老人家就希望順隨自然，索性選擇不接種，上天要甚麼時候把我召回，我就安然而去。對於這一類人，政府是否應該剝奪他們的選擇權？