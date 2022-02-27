港官防疫不力，放任國泰機組人員免檢疫，埋下了變種病毒Omicron殺入香港社區的因，終於寫下確診個案單日破萬宗的果。病毒港九新界大爆發，現時確診、初陽人士總有一個喺左近，連多位高官的司機、妻子亦相繼中招，可謂防不勝防。筆者友人任職公務員，所屬部門有員工新冠病毒檢測初陽，近百同事被吩咐要進行檢測。惟目前檢測人龍長過萬里長城，化驗所疲於奔命，等足7日亦未有結果者比比皆是。該部門竟指示員工「開公數自費檢測」，以求盡快取得結果，這不可說不荒謬。

首先，正如友人稱除非存心博炒，否則不可能有公務員仍是一針未打，此話的意思是除非有醫生證明不適合接種，不然的話，公務員與普羅打工仔在接種方面並無分別，亦即林鄭早前說的僱員拒絕打針而被解僱，將不會構成不合理解僱，不僅適用於點心姐姐、水吧哥仔，公務員也在不打針就聽炒之列。何況公務員自月中起已是未打針禁止進入政府大樓及工作處所，未能上班可被視作曠工，將按紀律程序處理，最嚴重會革職，勿謂言之不預也。

問題來了，港府耗用大筆公帑購買疫苗，到頭來有已針公務員初陽，本已充滿黑色幽默，政府部門內有近百已針公務員，位位開公數240元自費檢測，即又是公帑埋單，類似情況恐怕不止發生於一個半個部門，納稅人還要做幾多次冤大頭？

最令人費解的是，這班在家「工作」避疫的鐵飯碗，每日分批錯開僅小部分人返回辦公室，有必要全體員工公費排快期嗎？他們會因等足14日仍未有結果而被開除嗎？迄今未有所聞。當不少納稅人得自費檢測，公務員竟可開公數，納稅人出錢讓公務員與自己爭食，飯碗進一步受考驗，你說荒不荒謬？