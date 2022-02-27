疫情持續大爆發，470間安老院舍出現確診者，不少院舍員工及數以百計院友確診。勞工及福利局局長羅致光早前指摘院舍拒收已康復的長者、院友，並指出如果院舍拒收，可能違反社署指引。

現時院舍人手不足，瀕臨崩潰。不少員工一直悉心照顧院友，及至自己染疫病倒，無力護己護人。筆者亦收到多名家屬求助，指留宿院舍的特殊學校學生受到感染，但因醫院人手緊張，相關學生未獲安排送院治療，只能滯留宿舍內，宛如「困獸鬥」。即或能送院，據悉有的院友CT值低於20、有的連覆檢也未進行，院舍就被要求接回院友，忽略了院舍未必有足夠醫療知識及設施用作隔離診治，可見政府的指控欠公允，亦無助解決問題。

筆者雖已成功說服政府派員到院舍為相關人士提供醫療服務，但政府若不正視問題根源與增加隔離設施，院舍人士慘成「人球」被亂拋的境況只會不斷發生。

照顧者在嚴峻疫情下同樣面臨巨大壓力。由多個社福機構組成的「照顧者易達平台」早前做數據分析，發現48.9%照顧者為61歲或以上長者；52.5%人每周照顧時數超過41小時，每周照顧時數超過61小時或以上更超過三成（36.6%）。

生命無價，疫下院舍職員、院友及其家屬身心煎熬非筆墨可以形容，筆者期望政府不要闊佬懶理，更不要議而不決，盡快拯救上述人士於水深火熱之中。

政府日前已重新啟用亞洲博覽館2號館，以接收確診院舍長者及殘疾人士院舍院友，但人手嚴重不足，應火速從內地引進保健員來港，進駐老人院舍，務求穩控當前瀕臨失控的局面。