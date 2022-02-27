朝廷派出欽差大臣夏寶龍坐鎮深圳督師，果然是軍令如山、雷厲風行，8天已開了5次協調會，幾乎是「朝請示、晚匯報」式的督戰各分工的專班工作進度。專家、醫護、物資均迅速到位，方艙醫院和應急醫院，以及多個隔離居住設施和核酸檢測設施，均24小時不停工地趕建，中方發出的新聞稿非常清晰的定位：支持港府履行好主體責任，「打贏防疫抗疫保衞戰」。

朝廷緊急發出「十二道金牌」，就是下令港府一定要打贏這場抗疫保衞戰，那麼疫災中的港人就必須要問負主體抗疫責任的林鄭政府已進入戰時狀態了嗎？中國古語說得好：「天助自助者」。只有自助，天助才起作用；若自頹、自廢、自退、自毀、自亂，則「爛泥也扶不上壁」。基於此，必須要問特區政府在中央緊急支援的抗疫硬件和軟件全部到位就緒後，港府為開打抗疫決戰準備好了嗎？日前特區政府終於下決心通過《緊急法》，為中央援港各項支援的應用開綠燈，提供法律基礎配合。雖然遲到，但好過無到，但是必須要問整個特區政府有戰時狀態準備打大仗了嗎？答案已寫在牆上：「沒戰時狀態」。試問古今中外一旦政府處在戰時狀態下，全部公務員「在家工作」，真是匪夷所思！

政府在全民強檢開打前這個階段，必須解決六個瓶頸：（一）特首林鄭月娥必須帶頭守法，在任何場合都以身作則戴口罩；（二）18萬鐵飯碗的公務員取消「在家工作」，立即全數奔赴前線投入抗疫工作；（三）集中兵力解決檢測滯後，必須定出服務承諾並嚴格執行；（四）作最壞疫情井噴打算，準備好足夠隔離安頓居停處所；（五）準備好足夠救治措施及立即解決急症室人龍；（六）對臨時被迫家居檢疫，要有藥、有醫、有糧、有聯。