庸官抗疫失晒分寸，同病急亂投醫已經冇乜分別！再咁盲搞下去，恐怕徒勞無功，只會瞎折騰，苦的是市民！第5波疫情肆虐，染疫人數核爆式蔓延，港府日前表示，過去7日平均每日為超過20萬人採樣，令衞生署化驗工作壓力極沉重！

衞生署衞生防護中心亦承認不勝負荷；專家亦指一律覆檢令不少檢測結果被滯後，斥本港檢測速度如第三世界。有道是窮則變，變則通。食衞局終為「人為滯後」拆彈，宣布稍後將直接確認營辦商嘅檢測結果，甚至會直接承認快速檢測結果。此外，政府專家建議成年人縮短第二及第三劑新冠疫苗嘅接種時間，由6個月減至3個月。

呢，專家孔繁毅尋日喺大氣電波表示，料第5波疫情將於3月中見頂，屆時每日至少兩、三萬人確診，死亡人數亦會上升。講緊依家已經可能有二、三十萬人感染咗。孔繁毅一直強調對抗第5波疫情關鍵係第3針疫苗。換言之，打齊3針後才能提升中和抗體和刺突蛋白，減低重症和死亡風險，特別係長者強制打針。睇來，政府更應集中資源去谷針！

從孔繁毅嘅一番言論，老朽質疑政府要喺3月推行「全民強檢」是否合適？一個竹篙灣隔離營都失控變「糟糕灣」，喺3月每日若真有兩、三萬人確診，此時此刻，醫療系統恐已徹底崩潰，再推強檢，是否恰當？再講吖，強檢按身份證號碼，而非一區區做，又不是封城禁足，一家人要分好幾次去強檢，得個亂字；既然政府已經購買咗成億劑快速測試，何不就此叫市民自己檢，一次怕錯，做夠兩次，呈陽性就呈報衞生署並安排居家隔離，若家居狹窄，或去政府提供嘅隔離設施。一言以蔽之，3月強檢，只會落得瞎折騰！冀庸官三思，勿一錯再錯。