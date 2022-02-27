話說這星期的俄烏衝突十分矚目，但筆者認為有一則相當重要的事件是香港傳媒所忽略，就是在美國時間2月11日，美國總統拜登簽署一項行政命令，宣布將阿富汗在美國約70億美元包括黃金和債券的資產凍結，並計劃將其中半數資產35億美元，用於賠償美國的911事件受害者。而據報道，這筆資金主要是前阿富汗政府存放在美國的外匯儲備。

消息發布後，阿富汗首都喀布爾隨即引發抗議活動，民眾譴責美國竊取阿富汗國民的資產，阿富汗前總統卡爾扎伊也予以譴責。雖然美國政府一直不承認塔利班政權，然而我們必須要明白國家（國際關係中的行為者或法人）和執政政府（執行者或法人代表）之間並不等同。從這事件來看，一方面可見美國作為泱泱大國、自命強權而擁有真理，卻在窮人飯碗中抓飯吃，吃相難看；另一方面，則顯示美國有能力而更有意願肆意凍結並瓜分外國的資產，這對全球國家、企業，都不得不說是一個警號。

自2021年8月中旬，在美國全面撤離阿富汗前，美國政府就宣布凍結阿富汗中央銀行存儲在海外的約95億美元資產。據報道這筆資產中，大約70億美元存儲在美國。塔利班取得政權後，阿富汗因央行資產凍結而面臨嚴重經濟問題，曾多次要求解凍資產不果。美媒更指拜登反對將有關資產歸還阿富汗，有美國官員透露計劃在「美國法律體系」下，將有關款項用於911事件的賠償。然而，911事件是由過往美國所扶植的「阿蓋德組織」變節後所策劃發動，且一直沒證據顯示阿富汗塔利班曾參與襲擊。阿蓋德組織不等同塔利班政府，更不等同阿富汗這國家和人民。

據世界銀行數據，阿富汗的人均國家生產總值在2020年只有516.7美元，對比同期內地是10,434.8美元和香港的46,323.9美元。美國的做法絕對是在窮人碗中搶飯，固然是難看；但同時也顯示美國的財政壓力有多大，需要無所不用其極的榨取資源。70億美元對於美國是一個怎樣的數目？據新華網報道，單單是涉及世界各地的「顏色革命」暴亂推手之一的美國國際開發總署，其預算也有500多億美元。70億對美國作為搞事黑手，真不算是大數目，但對貧困的阿富汗絕對是一大筆錢，甚至是他們僅有的國民生存儲備。

再說美國處理911事件的定位，一直是針對恐怖組織，而非國家行為。而且這些外匯儲備都是美國控制阿富汗近20年來，阿富汗人民的辛苦所得，美國並無理據瓜分該國儲備，即使美國的法院也不應有這權力。再者，美國說將另一半交由「非政府組織」作當地工作，這究竟是物資救助，還是以「非政府組織」之名，組織另一場「顏色革命」？像烏克蘭曾經的「歐洲糧倉」、軍工強國，卻在「顏色革命」後一直衰落到成為歐洲窮國之最，今天還要被美國消費到兵臨城下，錢和資源被美國掏空，對俄的硬仗就要自己開打。筆者喻世恒言：花旗之禍何時了？