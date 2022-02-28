世界視線：美國放棄烏克蘭　憂懼台灣遭武統

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，引起全球注視。作為世界警察的美國明知烏克蘭國小力弱，根本無力抵抗俄羅斯，但華府至今只是增兵東歐及波羅的海聲援，以及提供武器援助，無意直接派兵協助烏國。美國此舉是為了避免與俄羅斯爆發全面戰爭，從而影響太平洋軍力部署，令北京獲得攻台良機。

雖然烏克蘭的抵抗超出預期，但首都基輔淪陷只是時間問題，俄軍目前只是投入了一半兵力，相信是試探烏軍的虛實，了解不同部隊的強弱及尋找突破區域，然後動用以逸待勞的預備隊一舉深入敵境，與烏軍主力決戰。一旦基輔失守，各地烏軍的抵抗將隨之瓦解。因此，美國軍政高層深知結局難以扭轉，放棄直接派兵以免無謂送死。

再者，烏克蘭全境大多為平原，有利裝甲部隊快速推進。目前美軍增派歐洲的部隊以輕裝備傘兵為主，難以抵擋俄軍裝甲部隊。假如美軍直接部署烏克蘭，將直接與俄軍硬碰硬，上演一場死傷慘重但沒有意義的戰爭。挾着冷戰勝利光環的美國，不認為昔日手下敗將俄羅斯將再次復興。惟美國及北約如今袖手旁觀，令俄羅斯放心對烏克蘭用兵。烏克蘭倒下後東歐可能出現骨牌效應，俄羅斯恢復蘇聯時期的版圖不是沒有可能，屆時將西抵波蘭。

事實上，美國最擔心北京趁俄烏交戰之際有樣學樣，出其不意拿下台灣。以美國現時實力，難以在東西兩邊同時與兩個強權交戰，兩害取其輕下寄望北約盟友分擔更多支援烏國的壓力。中國近年在海軍實力、高超音速武器上突飛猛進，威脅美國的海洋霸權地位。嗅出苗頭不對的拜登前日派遣艦機通過台海，相信有震懾北京的意味，同時彰顯美國在太平洋的軍事存在。無獨有偶，解放軍昨日起在南海演習3天，互相較勁。

中國政壇將於下半年迎來新格局，統一台灣將成為劃時代功績及名留青史，全面改變世界歷史走向。在中俄發展出勝似同盟關係之際，美國最憂慮中俄互補不足，以自身優勢發展出一個不使用美元結算的經濟體系並不斷擴大影響力。在歐洲岌岌可危的時候，華府被迫放棄烏克蘭，把重心繼續放在太平洋。