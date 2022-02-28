正論：生前死後皆受苦　信錯政府最無辜

信錯政府，死無出殯之地。疫禍慘烈，每日屢創新高，昨日突破二萬關口，曾經要「清零」的特區政府，最近姿態如鬥敗公雞，不但乞求中央支援，而且又「跪低」聲稱「計劃」承認新冠快測結果，然而遲遲未見官方宣布正式生效，令到市民無所適從。疫患者若不幸病故，遺體亦飽受折騰，特區政府愧對市民，無論是生人或死人。

疫禍死亡個案急增，過去一周新增超過300宗，公立醫院不但疲於醫治患者，對於疫歿者爆增，亦已超出負荷，多間醫院殮房爆滿，屍體無法即時轉入停屍間安放。伊利沙伯醫院醫護透過社交媒體爆料，該院急症室有5具遺體被放置在急救房儲物區，未有按規則轉入停屍間，急救房變成臨時停屍間，屍體傳出臭味。醫護更指伊院的殮房已經「屍疊屍」，令人痛心。

醫管局解釋，有病人去到急症室已經垂危或心跳停頓，如死在急症室須送到公眾殮房解剖，但因運送有延誤，可能滯留醫院，當局正與食環署及衞生署研究加快遺體運送。衞生署轄下的3所公眾殮房有506個固定遺體儲存空間，雖然增加至1,350個，但過去一周收到的遺體數字上升，使用率超過90%，相信即將爆滿，各部門研究推緊急應變措施解決問題。

更令人悲嘆的是，過了殮房，入不得殯儀館，能否舉辦喪禮也成問題。九龍區有殯儀館出通告表明拒收新冠死者，據知並非得一間，亦有殯儀館暫停舉行喪禮，被指與疫情有關，更有人表示不會為這些遺體化妝。遺體就算獲得受理，殯儀業人士指出，疫情下許多喪禮被推遲，特別是有至親在外地，因為航班熔斷機制，無法趕回港辦白事。而華人永遠墳場管理委員會也因疫情暫停墓地配售服務，選擇土葬的先人遺體遲遲無法處理。總之，死後也沒法入土為安。

千百孤魂，家人無處話淒涼。中國人最着重孝道，反哺至親，生養死葬，白事是人生一等一大事。這次疫禍死者多數上了年紀，有家人因為疫情，長者留院時未能探病，臨終亦未能送別，已經夠慘，竟然在最後一程，亦受到諸多留難，未能風光大葬，活人固然心酸，自責愧對先人，而先人泉下有知，又怎忍見子孫難過！而幼童因未有疫苗保護，最近亦接二連三出現死亡個案，白頭人送黑頭人已經夠慘，更何況是來到世界短暫時間的小天使？匆匆一生，想好好送別也不能！

是誰造成老幼「死無葬身之地」？廢官當道，獲得特首林鄭月娥力挺的食衞局局長陳肇始，抗疫無能，去年底大言不慚地說，香港已採用非常高規格的外防輸入措施，形容是「天羅地網」，但轉眼間第5波爆發，陳肇始這番話被網民拿出來「鞭屍」，自吹自擂的天羅地網穿破了，然而真正的天網恢恢，疏而不漏，最終審判始終會來到，新冠罪人別妄想可以全身而退！