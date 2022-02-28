功夫茶：急抱佛腳後遺多　培訓不足惹惡果

連小學生都識，臨急抱佛腳，點會好成績！奈何一班廢官好似想玩殘港人，天下太平嗰陣就虛耗光陰，兵荒馬亂先嚟藥石亂投，惡果自然係市民承受。家吓疫情極之嚴峻，連帶院舍人手都相當不足；梗係喇，喺疫情爆發之前，無論院舍數量定係護理人員都唔夠㗎啦，喺疫情爆發初期，業界同專家都有提前預警㗎，係唔知勞福局局長羅致光忙緊咩，卒之臨近崩潰邊緣，先向內地班救兵，最弊係後遺症多多呢！

正值危急存亡之秋，特事特辦真係無可厚非。已經去到最後關頭，羅局長先話要緊急向內地試行直接聘用1,000位臨時合約照顧員，同時又要有時限咁放寬「補充勞工計劃」嘅規定，口口聲聲話要解決燃眉之急，咁市民真係好難反對。不過好坦白講，呢種做法相當唔理想！因為喺實際操作定對於整個業界，都會帶嚟數之不盡嘅問題，好難唔惹市民擔憂！

嗱！如果話聘請內地照顧員，係增補人手嘅最快方法呢，但按照羅局長嘅說法，呢班照顧員嚟到香港，都係要接受基本訓練㗎喎！咁訓練時間會有幾長呢？另外，照顧員有別於醫護，醫護人員本身就接受過專業訓練，獲得國際認可嘅資格或執照，但院舍嘅護理員，好難話有國際承認㗎喎，港府考慮聘用之前，會點考核呢？過於嚴謹的話，請唔請到都成問題，但過於寬鬆，會唔會係開咗壞先例呢？

再者，眾所周知，照顧人首重溝通，如果照顧員同長者言語不通，又如何聆聽需要呢？並唔係每位長者都識聽普通話，更唔係每個內地人都聽得明廣東話，換言之，港府聘請呢批照顧員嗰陣，先決條件就係照顧員識聽、識講廣東話，其實係咪大大增加聘請嘅難度同時間呢？

單純討論護理人員嘅話，向內地增聘人手係咪最好嘅解決方法呢？港府首先要做嘅，應該係向院舍現有人手派發更多、更強嘅防護裝備，確保現有人手唔會再因感染或隔離而缺勤，同時可以免去現有護理員嘅擔憂。就算要增聘人手，港府何不從本地人手招攬？要聘請內地照顧員，當中涉及嘅行政開支，確保對方食宿、福利等等，統統都係一筆大開支，如果將呢筆資金投放喺提高本地護理人員嘅待遇，何愁請唔到人呢！

講到底，港府從來唔重視院舍護理人員嘅培訓工作，亦唔提高護理人員嘅待遇，先招致目前嘅惡果。趁此危機，港府係咪應該更注重喺本地發掘人才，推動整個行業發展呢？參考內地，喺疫情大爆發之時，大專院校相關學系嘅學生，往往會投身防疫工作，咁港府既然要特事特辦，何不優先向本港各院校嘅護理系學生招手，一方面培訓學生，另一方面解決人手不足問題，一舉解決短期同長期嘅隱患，唔係更貼近實際需要嗎？