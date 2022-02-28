俄羅斯進攻烏克蘭，美國不出兵，單只制裁，凍結俄國銀行海外資產，切斷俄部分銀行通過SWIFT體系的國際金融交易，似乎是不救烏克蘭，但借烏克蘭事件來對此打擊，意圖切斷其金融國際連接，並搶掠其海外資產。

俄羅斯受美國制裁多年，早有預備，在美國的債券投資已大部分套現調走。但若加拿大、日本以及歐盟全力堵截，損失也大，尤其是私營企業在外資產不少，打擊可能會是災難性。而貿易封鎖未必有效，因為俄羅斯與中國、中東、土耳其的天然氣、石油、農產品出口不易為美國所切斷。交易貨幣除歐元外，還已有不少用本幣結算，只是現在要從歐元結算轉變出來，有所艱難。不過，俄羅斯是依靠油氣出口，中國已是極大市場，也可用出口換取工業和農產品，二者互補，俄國還是可以維持的。俄羅斯的經濟發展當然受阻，卻會推動本土化投資和與歐亞經濟體、中國、伊朗等更密切的合作，進行去美元化、去歐美化的經濟轉型。

俄羅斯的情況可供中國認真參考，美國亡俄之心清楚暴露，亡華之心也路人皆見。俄美衝突白熱化，中美衝突會很快提早出現，中國不能掉以輕心，讓美國有機可乘。中國現時最大風險是在歐美有過多海外資產，3萬億美元的美國國債，還有其他美國公私債券股票，這已成為美國打擊中國的利器。中國公民包括眾多精英、高官子弟在過去熱衷變美國人，在美購置資產，為數龐大，美國大可以在衝突前突然凍結這些資產，有眾多的藉口可用。在美國以外，歐洲、加拿大、澳洲、新西蘭、日本，中國公私資產亦不少。作為全球最大的貿易國、最大的經濟實體，加上早些時期對歐美的迷信崇拜，中國幾十年發展成果，不少寄存歐美，若美國動用金融制裁，中國會有極大損失。中國還沒有如俄羅斯那樣減少海外資產，拋售美元債券，美國凍結制裁的災難遠比俄國為大。

中國家大業大要轉型不易，但不轉型，不減少受美國制裁帶來災難的風險，尤其是要迴避美國切斷中國金融與SWIFT的連接，將會是滅黨滅國的危機。美國在烏克蘭、俄羅斯可利用當地精英與美國利益的關係，策動反叛；中國國內部分精英、利益集團與美國關係更密切，他們在國內聲援美國，甚至要扭轉國家政策，走回大貪腐時期與美合作掠奪中國資產的道路，機率不小，不得不防。