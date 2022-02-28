俄烏大戰，烏克蘭最終必會被俄羅斯拿下的結果，最受刺激和驚恐的是台灣當局，因為它看到了美國和西方對烏克蘭的無情拋棄。誰人不知，烏克蘭這個「戰略棋子」對美國和西方的作用是遠大於台灣的，美國和西方要想出兵支持烏克蘭的理由、利益關係和能力也是遠大於台灣的。然而，美國和西方一致「縮沙」，看在台灣當局眼裏，怎能不零下二十度的徹骨心寒？更何況，大陸要武統台灣的軍力，要比俄羅斯對烏克蘭開戰厲害得多，美國和西方畏華要超過畏俄。因此，俄烏戰事一起，台灣島內就一片「今日烏克蘭，明日台灣」的驚呼亂叫。

蔡英文當局比誰都怕，但仍要故作鎮靜，拍拍腦袋就作了「四項指示」，好像這能穩住局面、穩住人心似的。蔡英文的指示，一是譴責俄羅斯對烏克蘭主權侵害，呼籲各方和平理性解決爭端；二是繼續強化對台海軍事動態因應準備，確保台灣安全；三是全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣；四是持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股市匯市穩定。

之前，台灣的「國安高層」也「研判」出台灣與烏克蘭的三大不同，認為美國不會拋棄台灣：一是台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國的重要性非烏克蘭可比；二是台海具天然屏障，美國對台海安全承諾明確且堅定；三是台灣處於國際供應鏈關鍵地位。台灣當局的這三大「研判」，可說是自欺欺人的典型。

當然，這絕非始於今天，是他們一貫的自我催眠。他們以為台灣對美國極為重要，就必能得到美國死保。他們不知道，美國是認為有足夠實力的情況下，才會肯付出一些代價試保台灣；如果實力不夠、代價極大，美國就會像拋棄烏克蘭般拋棄台灣。台灣以為台海屏障有多了不起，不知道在解放軍的打擊下形同虛設。台灣以為自己在國際供應鏈上有多重要，太把自己當根葱，不知道就算是根葱吧，也很快就落在大陸手裏，管啥用？