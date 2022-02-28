香港疫情持續惡化，港府形容為「戰時狀態」，不斷強調「早發現，早隔離，早治療」。可惜事實恰恰相反，抗疫政策至今依然雜亂無章，朝令夕改，令人無所適從。核酸檢測竟然要等十幾天才知道結果，這是早發現嗎？知道結果後還要在家裏等運到，這是早隔離嗎？即使等到救護車送院，也要在醫院外餐風宿露苦候入院，這是早治療嗎？

醫管局不斷訴苦稱人手不足，這無疑是事實，面對疫情海嘯式爆發，整個公共醫療系統已瀕臨崩潰。但奇怪的是，既然人手不足，衞生署日前還勞師動眾到處掃蕩「連花清瘟膠囊」等中成藥，他們有時間何不去疏理大量積壓的核酸檢測？還有，港府動用《緊急法》，為引入內地醫護及檢測人員提供法例依據，「醫管局員工陣線」又出來反對，指兩地存在差異，出事無從追究云云。

其實，這班黃絲不是擔心出事無從追究，而是政治偏見導致他們走火入魔，為反而反。眾所周知，中國是全世界防控疫情最成功的國家，內地醫護人員大多經過嚴峻的實戰考驗，累積了豐富知識和經驗，「醫管局員工陣線」有何資格質疑人家？如果他們自己有能耐，何必整天投訴人手不足？

香港正處於生死存亡關頭，中央全力支援，內地醫護無私奉獻，港人更應同心協力對抗疫情。偏偏有些人政治邪毒上腦，此時此刻還在製造障礙，挑動矛盾。就以連花清瘟膠囊來說，許多人搶購用以自救，內地抗疫專家鍾南山也極力推薦，但衞生署卻以該藥沒有在港註冊為由掃蕩銷毀。同樣的，早前內地支援一批快速檢測包，醫管局也以未經註冊為由拒絕接受，後來在輿論狂轟之下才不得不改口。

新冠病毒可怕，政治病毒更可怕。有些人將抗疫政治化，逢中必反，凡是內地的就是不好的，連內地的無私支援也被污名化、妖魔化。即使是港府高層，也有不少人對內地抱有偏見，以致陽奉陰違，明阻暗抗。實際上，疫情惡化至此，港府早已無能為力，如果不靠中央打救，香港只有攬炒一途。正如有人所說，如果按香港3天一次幾何式爆發來看，等到落實全民強檢，恐怕絕大部分人已是陽性，只剩下少數人陰性，到時候就不需要隔離陽性了，只需將少數陰性保護起來就可以。這不是笑話，而是隨時要面對的現實。