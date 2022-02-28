港官施政不經深思熟慮，即使出發點再好，也是愈幫愈忙。最新鮮例子，《財政預算案》破天荒立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶終止租約、服務，或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，有需要可再延長3個月，法例將會在6個月後自動失效。財爺顯然是想幫疫情下無法經營的中小企鬆一鬆綁，有喘息機會，奈何卻沒有想過此舉牽一髮動全身，對業主不公平，對銀行也有很大影響。日前再推補鑊措施，正是愈幫愈忙的典型。

由於不少小業主都是靠一、兩個舖位租金來維持生計，禁止他們追租，為期最長半年，叫這些小業主可以向誰求助？為平息業主的不滿，財爺又想出一計，受影響的小業主可以申請由政府墊支租金；並會考慮立法規管銀行不准向業主追討買舖貸款。

這正是思慮不周、牽一髮動全身的例證。為了幫助受禁聚措施影響、不准開門營業的中小企渡過難關，政府不是真金白銀作出支援，而是將責任轉嫁給業主；到了業主哭訴無收入無法生存，舖位須向銀行支付按揭利息，財爺惟有又作出修補，甚至擬立法禁銀行向業主追討貸款。喂，銀行業也是打開門做生意的，若所有申請按揭的商舖業主不還款半年，豈非又到銀行食穀種？

港產官僚坐享高薪厚祿，生活無憂，根本不明白真實社會如何運作，推出的政策不是過於理想化，就是堅離地，最終落得擾民下場。近日又有連鎖餐飲集團因「營商環境惡化至無法經營」，忍痛宣布全線分店暫停營業。該集團主席坦言，與其禁止業主追租，減租對業界的幫助更大，皆因暫緩交租不等於不用交租，現在連生意也做不到，根本沒有幫助。尊貴的港產官僚何時才肯紆尊降貴，了解清楚行情才做決定？