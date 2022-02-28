此刻的烏克蘭和香港，都已近乎淪陷，一者陷於戰火，一者陷於疫情。兩處地方，都有人說要去求助，但西方對烏克蘭的援手，只限於門面工夫，祖國對香港的支持，卻是說到做到。內地9,000人的檢測大軍已經準備就緒，隨時可以到來，為港人服務。

2019年香港的反修例風波雖已平息，但過去兩年，不少「黃絲」仍是深深不忿，老是叨念着要爭取香港自決、香港獨立。烏克蘭不就是獨立國家嗎？當地平原廣袤、沃野千里，更承襲了前蘇聯的軍工業，武裝實力在世界各國中，排名頭30位以內。中國第一艘航空母艦的船身，以至殲10戰機的原型，都是來自烏克蘭。

然而，這樣一個偌大的國家，在更強的鄰邦面前仍是不堪一擊。俄羅斯進軍的號角吹響，48小時後，烏克蘭的首都基輔，便已出現俄軍坦克。烏國的民眾在呼天搶地，西方陣營的所謂正義之師，卻站得老遠，雙手交在胸前，只是眺望。求助既然無門，該國有些老婦人便走到機關槍前，一本正經地嘗試學習使用，希望到最後關頭，自己也能走到戰場，為國家出力。

港獨者透過新聞片段目睹這一幕一幕，未知會作何感想。香港人活在祖國的庇蔭下，承平太久，早已不知人間何世。兩、三個月前，最讓港人煩惱的事，就是爭論應否為保障市民安全，而殺死一些到市區覓食的野豬；進而又討論如何組織隊伍，反對政府為了抗疫，而人道毀滅2,000隻倉鼠。

不少香港人在溫室中待得太久，透過天窗仰望，見到的天空就永遠像窗口般大，他們滿以為世界便是如此。這一類人，只能說是可憐還可憫！