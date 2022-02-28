世上最癲狂的行為不是執迷不悟，而是逼他人跟其一樣執迷不悟。近日有所謂專家建議強制市民接種新冠疫苗，並搬出抵抗新冠病毒的關鍵是接種第3針疫苗，形容注射3針後，中和抗體及刺突蛋白都會提升，能減少重症及死亡風險，這番話真不是人人說得出。

皆因就在專家強烈建議強制全民接種的同時，本報報道自疫苗開打以來，截至本月20日，有至少7,000人針後出現異常事件，67人離世前14天曾接種疫苗，多位苦主講述了不為冷酷無情專家所理會的遭遇，包括有人去年8月因工作需要接受注射後，一周內中風，其後半身癱瘓，失去工作能力，個案卻被專家委員會評為與疫苗接種無關，疫苗保障基金亦拒絕賠償。另有苦主去年3月接受注射，之後出現面癱，當局評估他符合疫苗保障基金申請資格，獲賠償12萬元，聊勝於無。

疫苗保障基金接獲關於死亡的個案有25宗，迄今無人獲得賠償；傷害個案有664宗，當中190宗獲批，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎/心包炎、多形性紅斑等個案，合共批出2,213萬元，平均每宗賠償約11.6萬元。然而統計指香港人的月入中位數為二萬元，本報早前報道過有人面癱嘴歪、眼睛不能合上8個月，嚴重影響工作、生活，這賠償是否合理呢？

世上不是沒有打足3針仍然染疫死亡的例子，但只識硬推全民接種的「月球人」卻闊佬懶理，更不曾有良心發現，既不見有主動財政支援這些苦主，亦無好好研究逾7,000宗異常個案，歸納出疫苗究竟對哪些人存在風險，更遑論肅清業界口講不適合接種，卻拒絕開出白紙黑字證明的怕上身歪風，只顧得閒無事製造恐慌、麻煩的夢囈，添煩添亂。