疫情肆虐，每日新增患者數以萬計，不斷破頂。面對如此嚴峻的形勢，特區政府很多抗疫措施不但沒有收緊，反而愈來愈鬆散，不斷倒退。繼輕症患者和密切接觸者不得不居家隔離後，政府上周五晚發稿宣布調整檢測策略，取消高風險地區的強檢公告，改為向相關市民派發快速測試套裝，繼而停運全港19個檢測站，包括位於疫情重災區深水埗的長沙灣體育館流動採樣站，令市民匪夷所思，無所適從。

本港抗疫能力先天不足，檢測、隔離、救治能力與現實需求嚴重脫節，兩年前抗疫倒瀉籮蟹還情有可原，但兩年過去，為何特區政府對各項防疫短板仍是後天失調、毫無預案，繼續以限米煮限飯的思維去抗疫？隔離設施不足，就安排居家隔離，病毒便快速在每個確診家庭、社區不斷傳播；檢測壓力大，就取消強檢公告，改為快速測試，但對於如何確保市民會做快測、結果陽性又必定上報？政府的監管措施一律欠奉，都是靠市民自律，甚至在公布措施時，連快測陽性的呈報系統亦未完成。安排如此混亂，如何挽回市民抗疫信心？

政府承認快速檢測結果是好事，對解決核酸檢測結果等候時間長、深喉唾液樣本包不足、市民覆檢難等問題大有幫助。但當局抗疫應以目標為本，不是能力不足就做少些，我們的目標是早發現、早隔離、早治療，當局一刀切取消強檢公告，停運多個檢測站，難道不是與此目標背道而馳？

筆者早前去信食衞局，建議在深水埗增設流動採樣站，並提供多個選址，期望當局不要反其道而行，盡快物色更多可作檢測的場所，包括學校等，為下月的全民強檢做好周全準備。動態清零不應只是掛在嘴邊的口號，必須以科學及有效的行動去落實。